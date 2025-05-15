Salut
Una nova tècnica permet intervenir la columna sense obertura toràcica
El Joan XXIII ha aplicat aquesta intervenció mínimament invasiva
L’Hospital Universitari Joan XXIII ha desenvolupat una innovadora cirurgia per descomprimir la medul·la espinal, col·lapsant un pulmó de manera temporal. Aquesta intervenció quirúrgica de columna mínimament invasiva, coneguda com a carpectomia dorsal toracoscòpica, en la qual s’han fet només tres petites incisions a la zona toràcica. Aquesta tècnica ha estat possible gràcies a la col·laboració entre els serveis de Neurocirurgia —servei estès de l’Hospital de Bellvitge— i de Cirurgia Toràcica. La intervenció es du a terme en casos de compressió medul·lar deguda a fractures, hèrnies discals calcificades, tumors o infeccions vertebrals.
La clau del procediment és l’accés a la columna per via toracoscòpica, una tècnica que permet entrar a la cavitat toràcica sense haver d’obrir el tòrax, usant una càmera d’alta precisió i instruments especialitzats. Durant la cirurgia, es col·lapsa temporalment un dels pulmons mitjançant ventilació unipulmonar, la qual cosa permet l’accés a la zona afectada de la columna amb una visió clara i precisa.
Segons els especialistes, aquest abordatge comporta grans avantatges respecte a les tècniques obertes convencionals: menys dolor postoperatori, menys necessitat d’opioides, menys sagnat, risc reduït de complicacions i una recuperació molt més ràpida per al pacient.
Durant la intervenció, el neurocirurgià elimina la vèrtebra afectada per alliberar la medul·la espinal i col·loca una pròtesi telescòpica que restableix l’alçada i la curvatura natural de la columna. Aquesta operació permet recuperar el balanç sagital i reduir la tensió sobre la medul·la, i evita futures complicacions neurològiques.
La col·laboració entre els serveis de Neurocirurgia i Cirurgia Toràcica va iniciar-se fa dos anys amb l’objectiu d’oferir tècniques més efectives i menys agressives als pacients. En aquest temps, els equips han pogut tractar amb èxit casos cada cop més complexos, des d’hèrnies discals fins a tumors i infeccions vertebrals.