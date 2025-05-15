Tarragona
L’Ajuntament i la Generalitat acorden la recepció de les pistes esportives de la Ciutat del Repòs
El govern municipal vol convertir l’antiga recepció de les instal·lacions en un centre cívic
L’Ajuntament de Tarragona ha signat la resolució per la qual es determinen els usos previstos per antiga recepció i les pistes esportives de la Ciutat del Repòs i de Vacances de Tarragona. Aquest és el pas previ per poder signar la mutació demanial que farà que aquests equipaments passin a ser titularitat municipal. La intenció del govern municipal és convertir l’antiga recepció de les instal·lacions en un centre cívic, integrat a la xarxa municipal de centres cívics, i que les pistes esdevinguin equipaments esportius plenament operatius.
Al maig de l’any passat, l’Ajuntament va sol·licitar la mutació demanial de l’antiga recepció de la Ciutat Residencial, i al setembre es va afegir a la petició les pistes esportives. Posteriorment, la Direcció General de Patrimoni del Departament d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya va demanar a l’Ajuntament que determini els usos previstos per aquests equipaments i que és el pas previ per poder materialitzar la mutació demanial.