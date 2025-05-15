Serveis
Els treballadors de la Neteja de Tarragona es planten: «Si res no canvia, farem vaga a partir de Sant Joan»
L’empresa i l’Ajuntament s’acusen mútuament sobre la no signatura del nou conveni
Després de la revetlla de Sant Joan de l’any passat, a les 4.30 hores, l’Ajuntament de Tarragona va preparar un dispositiu especial de neteja que va recollir 18.500 quilograms de brossa a la zona de platges. Enguany, però, el consistori potser no el podrà organitzar perquè els treballadors de la brigada faran vaga. «Si res no canvia avui en la reunió amb el govern municipal, començarem a organitzar una vaga indefinida a partir de Sant Joan», expressa Luis Blanco, president del comitè d’empresa.
FCC, l’empresa que presta el servei en règim de continuïtat, i el comitè van comparèixer ahir davant el Tribunal Laboral de Catalunya. La trobada va acabar sense acord, però les dues parts van pactar tornar al tribunal el dia 23 d’aquest mes. «Hem estat debatent, però l’empresa i l’Ajuntament segueixen en la mateixa línia», indica Blanco.
FCC mou fitxa a mitges
Ara bé, FCC va moure fitxa a mitges. «Hem proposat que nosaltres ens podem fer càrrec dels costos del nou conveni fins aquest maig. Perquè entenem que després el Tribunal Català de Contractes resoldrà sobre el nou contracte de la neteja i ens alliberarem d’aquesta responsabilitat. Ara bé, no podem arribar a cap acord si no és validat per escrit pel consistori», explica Miguel Angel Quero, director territorial de la companyia. Una solució que no convenç els treballadors. «No sabem ni si és una mesura legal, si es pot fer. Nosaltres veiem que FCC passa, que l’Ajuntament passa i que hem de fer alguna cosa», indica Blanco.
Avui al matí es reuniran l’alcalde Rubén Viñuales i la consellera de Neteja Sonia Orts amb el comitè d’empresa. Però, si no hi ha novetats, el govern municipal mantindrà la seva postura i defensarà que com a administració no pot entrar en aquesta negociació laboral ni pot aprovar o suspendre un conveni. En una carta de resposta a FCC, el consistori va exposar a la companyia que «s’ha de fer responsable en relació a actuacions que puguin distorsionar els drets i obligacions de la futura empresa adjudicatària». Precisament, aquesta és una de les preocupacions d’FCC, ja que no vol haver d’assumir conseqüències legals o reclamacions a futur de la companyia que la succeeixi.
«Han tocat os»
Amb tot, les postures obstinades d’uns i altres no fan preveure una entesa fàcil. I davant tenen un comitè d’empresa més unit que els últims anys, ja que UGT i USOC han arribat a un acord pel conveni i han llimat les seves discrepàncies. «Han tocat os perquè estem units. Són tots els delegats, tota la plantilla. En altres ocasions, es podien organitzar vagues però no estaven tots els sindicats d’acord. Ara sí», exposa el president del comitè d’empresa. En la mateixa línia, des d’USOC expressen que «abans de donar el pas, volem escoltar l’Ajuntament». «Però si no hi ha novetats, haurem d’apostar per mesures de pressió perquè els companys disposin de l’increment que mereixen», afegeixen.
El comitè d’empresa no pot convocar una vaga oficialment mentre està en un procés al Tribunal Laboral. «Ho respectarem. Però si hem d’anar treballant i fent caixes de resistència, per exemple, ho farem. Els companys s’han de mentalitzar. És un problema amb una molt fàcil solució i ens estan portant a l’extrem», lamenta Blanco. Comença el compte enrere per arribar a un acord. I Sant Joan s’acosta.