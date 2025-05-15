Cultura
El 33è Concurs de Focs de Tarragona tindrà lloc del 2 al 5 de juliol
Les pirotècnies seran de Regne Unit, Països Baixos, València i les Canàries
La 33a edició del Concurs de Focs Artificials Ciutat de Tarragona tindrà lloc del 2 al 5 de juliol. Hi participaran quatre empreses de pirotècnia que arriben des de diversos punts d’Europa. Donarà el tret de sortida al Concurs la Pirotecnia El Pilar, de El Palmar – Teror (Las Palmas). Continuarà dijous 3 amb l’espectacle que portarà a la Punta del Miracle la Pirotecnia Valenciana, de Llanera de Ranes (València). Divendres 4 serà el torn de l’empresa Ilusion Fireworks, de Wootton (Regne Unit). I tancarà el certamen dissabte dia 5 Dream Fireworks, d’Enschede (Països Baixos).
La cita arriba amb força renovada, i és que enguany ha estat una de les edicions del certamen en què més pirotècnies s’han presentat, passant de les 7 de l’any passat a 14, 9 estatals i 5 estrangeres. A més, en aquesta edició, s’ha increment el pressupost per a l’espectacle de les quatre empreses seleccionades, que rebran un import de 25.000 euros (IVA inclòs), 5.000 euros més que en les anteriors edicions.
La 33a edició manté com en anys anteriors els quatre dies de concurs, de dimecres a dissabte de la primera setmana de juliol, així com repeteix també l’exhibició de drons engegada l’any passat, pensada especialment per a persones amb sensibilitat acústica des de la mateixa Punta del Miracle el dimarts 1 de juliol a les 22.30 hores, i que servirà per donar pas als quatre dies de Concurs amb un espectacle de 300 drons.
Per altra banda, i amb motiu dels treballs de demolició de la plataforma del Miracle, es recorda que la mobilitat i l’ocupació de part de l’entorn de la platja es pot veure encara afectada durant les dates del Concurs de Focs Artificials. Tot i així, durant les properes setmanes i en dates ja més pròximes als dies del certamen es donaran més detalls de quines són aquestes afectacions.