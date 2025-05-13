Salut
Tarragona té un dèficit estructural de 1.000 infermeres, segons CODITA
Ahir el col·legi va instal·lar un punt informatiu a la Rambla Nova amb motiu del Dia Internacional de les Infermeres
Més places, més càrrecs de responsabilitat, més competències i més reconeixement. Aquestes són les reivindicacions històriques que van tornar a posar damunt la taula les infermeres tarragonines ahir, 12 de maig, amb motiu del Dia Internacional de les Infermeres.
Segons el Col·legi Oficial d’Infermeres de Tarragona (CODITA), la demarcació arrossega un dèficit estructural de mil professionals. A més, en els pròxims anys es preveu la jubilació de 800 infermeres més.
«Les direccions d’infermeria ens diuen que necessiten gent, però sense pressupostos per crear noves places tenen les mans lligades», va lamentar Gerard Mora, secretari de CODITA. «Estem molt per sota de les ràtios europeus i això repercuteix en la salut de la població», va afegir.
El col·legi va instal·lar ahir a la Rambla Nova un punt informatiu amb consells de salut, enquestes, i activitats divulgatives. Es tracta d’una campanya estatal, Pregunta a la teva infermera, organitzada pel Consell General d’Infermeria d’Espanya.
«La idea era fer una acció en un lloc estratègic com la Rambla Nova per captar l’atenció i que la gent conegui una mica millor la nostra professió», va explicar Mora. «Molts pacients crònics saben molt bé què fa una infermera, però la resta de la població encara té una visió molt tècnica i limitada de la nostra feina», va assenyalar.
Així i tot, va apuntar, sovint no és la ciutadania qui infravalora la professió, sinó que es tractaria d’una problemàtica sistemàtica. «Només un 3% d’infermeres tenen càrrecs de responsabilitat. Necessitem ser on es prenen les decisions», va denunciar.
També reivindiquen ser reconegudes dins el grup professional A1, així com el desplegament efectiu de les especialitats i la prescripció infermera «Tenim set especialitats reconegudes, però no es creen les places corresponents. Les infermeres especialistes acaben fent tasques de generalista», va criticar Mora.
«I pel que fa a la prescripció, tenim les competències i formació necessàries, però encara falta l’últim pas legislatiu per poder aplicar-ho plenament», va concloure.