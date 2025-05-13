Salut
Josep Magí Morera Grau, nou director gerent dels hospitals Viamed Salud a Tarragona
Morera compta amb una sòlida trajectòria en gestió sanitària de més de 20 anys
Viamed Salud incorpora Josep Magí Morera Grau com a nou director gerent dels Hospitals Viamed a Tarragona. Amb una trajectòria de més de 20 anys en l’àmbit de la gestió sanitària, Morera Grau se suma a l’equip directiu de la companyia, un pas estratègic per al pla d’expansió i consolidació de Viamed Salud a la província i, especialment, per a l’impuls del nou Hospital Viamed Tarragona, actualment en desenvolupament.
Nascut a Tarragona, Morera Grau és llicenciat en Administració i Direcció d’Empreses per la Universitat de Lleida. Ha complementat la seva formació amb programes de lideratge i desenvolupament directiu a la Universidad Francisco de Vitoria i a l’IESE Business School. «Arribar a Viamed representa per a mi un gran repte i una enorme responsabilitat. M’incorporo a un projecte plenament alineat amb una missió que comparteixo: proporcionar atenció mèdica i de salut de qualitat, segura, eficaç i prestada amb la màxima professionalitat i empatia», ha manifestat el nou gerent, el qual es mostra entusiasmat de tornar a la seva ciutat natal.
Tarragona
Les obres del nou Hospital Viamed de Tarragona encaren la seva recta final
John Bugarin
Des del seu nou càrrec, Morera Grau liderarà la nova etapa de creixement de Viamed a Tarragona, amb un enfocament especial en l’obertura del nou Hospital Viamed Tarragona. L’hospital, que comptarà amb més de 15.000 m2 destinats a l’excel·lència clínica, la innovació tecnològica i el benestar dels pacients, està ubicat estratègicament per garantir la cobertura sanitària a tota la província.
Amb la incorporació de Josep Magí Morera Grau, Viamed Salud referma la seva aposta pel talent i el lideratge professional com a pilars fonamentals per afrontar els reptes presents i futurs del sector sanitari a Tarragona. L’experiència i la visió estratègica de Morera Grau seran claus per avançar en la construcció d’un model assistencial de qualitat, humà i sostenible al territori.