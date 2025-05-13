Neteja
Dijous, dia clau per a desencallar el conveni de la brigada de neteja de Tarragona
L'Ajuntament defensa que no ha d'autoritzar a FCC a signar
El pròxim dijous serà un dia clau per a desencallar, o no, el nou conveni a la brigada de Neteja de Tarragona i, conseqüentment, per saber si els treballadors faran vaga o no. Per a tractar aquesta situació, l’alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha convocat el comitè d’empresa d’FCC a una reunió a l’Ajuntament aquest dijous.
El consistori referma el seu posicionament i insisteix que no ha d’autoritzar a FCC a signar el conveni, tal com reclama l’empresa. «L’Ajuntament no pot entrar en les relacions laborals entre l’empresa i els treballadors, per la qual cosa no li pertoca manifestar la seva conformitat o disconformitat», va respondre el consistori a la companyia en un escrit fa poques setmanes.
«Hem de manifestar que l’empresa ja és coneixedora que ens trobem davant una situació de continuïtat i s’ha de fer responsable en relació a actuacions que puguin distorsionar els drets i obligacions de la futura empresa adjudicatària, però també tenint clar que sempre s’han de garantir les millors condicions pels treballadors del contracte de Tarragona», va afegir l’Ajuntament.
Des del comitè d’empresa, es veu amb «esperança» la reunió de dijous. «Després anirem al Tribunal Laboral. El dia pot acabar molt bé o molt malament. Esperem arribar a un acord», explica el president, Luis Blanco.