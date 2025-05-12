Religió
L’arquebisbe presideix una eucaristia per donar la benvinguda al nou papa Lleó XIV
Centenars de persones van acostar-se a l’eucaristia a la Catedral de Tarragona
La Catedral de Tarragona va acollir ahir a la tarda una eucaristia per donar la benvinguda al nou papa Lleó XIV. La missa va estar presidida per l'arquebisbe Joan Planellas i hi van participar més de 300 músics i cantaires dels cors de l'arxidiòcesi.
«Saludem el Sant Pare Lleó XIV plens d’esperança en el seu guiatge pastoral i ens sentim en plena comunió amb el nou bisbe de Roma», va dir Planellas la setmana passada en relació al nomenament del nou papa.
Centenars de persones van acostar-se a l’eucaristia també en el que va ser una setmana clau per al futur de l’Església catòlica. De fet, ahir, el papa Lleó XIV va viure el seu primer diumenge com a pontífex i va manifestar des del balcó central de la basílica de Sant Pere que s'està vivint «una tercera guerra mundial per parts». El cap de l’Església catòlica va reclamar també la fi de les hostilitats a Ucraïna i Gaza, amb l'alto el foc i l’alliberament d'ostatges.