Mobilitat
L’ocupació del pàrquing Torroja creix en un 7% des de la nova tarifa
Actualment, el preu és d'un euro les 12 hores per a no residents mentre que als residents és d'un euro per un dia sencer
La mitjana d’ocupació de l’aparcament municipal Torroja ha crescut en un 7% des de la rebaixa de la seva tarifa. Aquesta es va implementar fa una setmana, substituint el seu preu diari de 5,95 euros pel d’un euro cada dotze hores i cada vint-i-quatre hores en el cas de les persones amb targeta resident. L’increment d’ocupació és precisament un dels objectius principals d’aquest canvi, aplicat per protegir la subvenció dels fons Next Generation, que van finançar l’ampliació de l’aparcament, estrenat el març del 2024.
No obstant això, les primeres dades registrades encara s’allunyen de les exigències previstes per aquest semestre, que dicten una mitjana mínima del 60%. La d’aquests primers quatre dies, en canvi, no ha aconseguit superar el 39,86%. El dia amb més afluència va ser el divendres 2, amb una ocupació màxima del 70, 57% i una mitjana del 49,64%. Abans de la rebaixa de tarifa, l’ocupació mitjana de l’aparcament era d’un 32% en hores diürnes, cobrint únicament un 5% de la part ampliada.
Manca d’informació
La mesura també respon a les demandes dels veïns i veïnes de la Part Alta, que des de fa mesos reivindiquen més zones d’aparcament. Així i tot, des de la plataforma Som Part Alta consideren que aquestes dades podrien reflectir una «manca d’informació», ja que molts residents encara no s’han assabentat de la rebaixa. «És molt aviat per fer un balanç real, perquè molta gent encara no ha fet ús d’aquesta nova mesura. El que creiem és que faltaria anunciar-ho més», indica Núria Plana, coportaveu de la plataforma.