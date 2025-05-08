Neteja
Els contenidors soterrats de Tarragona es trauran quan s’adjudiqui el contracte de la brossa
Fa deu anys es va aprovar una moció per retirar uns contenidors que han generat moltes queixes veïnals
Tarragona encara té 109 illes de contenidors soterrats repartides per la ciutat. El 2015, el ple municipal de l’Ajuntament va aprovar una moció que demanava l’eliminació d’aquestes estructures metàl·liques instal·lades entre el 2006 i el 2012, i que no han acabat tenint l’èxit que s’esperava. Es van retirar més de 120 illes durant el 2020, i, dos anys després, es va redactar el projecte executiu per substituir els dipòsits restants per uns de superfície.
Fins ara, però, no s’ha dut a terme. La raó és que aquesta intervenció es va incloure dins del nou contracte de la neteja i, fins que no s’adjudiqui, no es procedirà a la retirada dels contenidors soterrats que romanen a la ciutat. Fonts municipals expliquen que aquesta actuació suposa «una despesa molt alta», que no pot assumir. A banda, assenyalen, «els camions que tenim ara no poden acomplir tècnicament aquestes tasques». Aquests van ser els dos principals motius pels quals el consistori va decidir posar aquest projecte dins del nou contracte —valorat en 230 milions d’euros—, perquè se’n faci càrrec la pròxima empresa adjudicatària.
L’entramat de recursos i judicis que envolten la licitació del servei de la neteja fa que l’espera es vagi allargant més encara. Aquesta situació genera desesperació entre els ciutadans de Tarragona que, d’alguna manera o altra, pateixen els problemes que ocasionen els contenidors soterrats, com les males olors i les humitats que hi ha al voltant. En alguns casos, s’hi acumula aigua en el seu interior, ja que no té un sistema de drenatge.
Les dificultats vinculades a les pluges o al manteniment d’aquests dipòsits metàl·lics van ser alguns dels factors determinants que van fer que l’Ajuntament decidís eliminar el sistema de contenidors soterrats, el qual «no s’ajusta als criteris mediambientals vigents». Així s’exposa en el projecte per a l’eliminació de les 109 illes que hi ha encara a la ciutat, on s’exposa que aquesta actuació costarà uns 700.000 euros i s’executarà en cinc mesos. La inversió pot ascendir fins als 2 milions d’euros, amb la compra dels nous contenidors de superfície.
Queixes veïnals
Des del primer moment que es van instal·lar, els contenidors soterrats han generat queixes per part dels tarragonins arreu de la ciutat. Gran part de les 109 illes que continuen en funcionament, es troben al sector nord. És a dir, per la zona de Sant Salvador i de Sant Pere i Sant Pau, on n’hi ha 72. Durant els últims anys, els residents d’aquests barris han criticat en reiterades ocasions la brutícia causada per aquestes estructures. «Els problemes continuen avui dia, és un horror», assegura Tere Sanz, presidenta de l’Associació de Veïns (AV) de Sant Pere i Sant Pau.
En aquest sentit, explica que «alguns contenidors estan avariats cada dos per tres» i això fa que algunes persones decideixin deixar la brossa al seu voltant. Igualment, denuncia «el soroll que es produeix a les tres de la matinada quan el camió passa a recollir-los». El principal problema, però, són les «males olors» que es produeixen quan s’hi acumula aigua. La presidenta de l’AV de Sant Salvador, Alba Pavón, alerta que amb l’arribada de l’estiu i la calor, «la situació anirà a pitjor, amb l’acumulació de mosquits i mosques. No sé fins quan ho aguantarem». Per aquest motiu, la representant veïnal reclama que «es prenguin mesures urgents».
Ponent és l’altre gran damnificat amb 24 illes de contenidors soterrats, principalment a Torreforta i la Granja. El vicepresident de la Federació d’Associacions de Veïns de Tarragona (FAVT), Miguel Cruz, critica la «manca de manteniment» d’aquestes estructura que s’han convertit en un «pou de brossa» i suposa «un problema de salubritat i salut». «En surten paneroles i rates», explica Cruz, qui creu que «fa falta una neteja intensa» d’aquests recipients.