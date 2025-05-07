Cultura
CaixaForum Tarragona acull una nova edició del cicle ‘Dansa filmada’
Les projeccions tindran lloc els dies 12, 19 i 26 de maig a les 18 hores
CaixaForum Tarragona presenta una nova edició del cicle Dansa filmada, que potencia la dansa des de l’òptica de la càmera. Els dies 12, 19 i 26 de maig a les 18 h, el centre cultural acollirà les projeccions de tres peces que permetran als espectadors endinsar-se en el món de la dansa des de diferents angles. D’aquesta manera els amants d’aquesta disciplina artística podran gaudir de tres propostes ben diferents.
Les sessions estaran presentades per Clàudia Brufau, especialista en dansa i coordinadora dels continguts del cicle, qui estarà presencialment la primera cita a CaixaForum Tarragona i durant les següents farà la seva presentació online. La primera cita d’aquest cicle, el 12 de maig, farà les delícies dels amants de la dansa amb la projecció de La Ventafocs (2018), el cèlebre conte de Charles Perrault, ambientat en el Hollywood dels anys trenta.
La segona cita de la nova programació serà el 19 de maig amb el film Sutra (2008), del director Sidi Larbi Cherkaoui. El 26 de maig tancarà aquest cicle de projeccions la proposta Dancing Beethoven (2017) d’Arantxa Aguirre, on es coreografia la Novena simfonia.