Cultura
El Sant Enterrament de Tarragona torna a ser Festa Tradicional d’Interès Nacional
La celebració va perdre la catalogació el 2010. El Parlament ha aprovat la mesura amb l’abstenció del PSC
La Processó del Sant Enterrament de Tarragona torna a ser Festa Tradicional d’Interès Nacional. Així ho va acordar la Comissió de Cultura del Parlament de Catalunya aquesta setmana. Ho va fer amb l’abstenció del PSC i el vot a favor de la resta de grups polítics. El Sant Enterrament ja va rebre aquesta nomenclatura l’any 1999, la màxima en aquell moment, però la mateixa Generalitat va retirar-li l’any 2010 arran d’un canvi normatiu i va transformar-la en element tradicional.
Ara, arran d’una moció presentada per Jordi Bertran, diputat de Junts per Catalunya, al Parlament, la celebració ha recuperat la catalogació. El portaveu del grup municipal de Junts, Jordi Sendra, ha celebrat que «amb aquesta aprovació es repara un error històric comès pel tripartit l’any 2010, retornant a la Processó del Sant Enterrament el reconeixement que mereix per la seva trajectòria de més de 475 anys».
En la mateixa línia, l’arquebisbe de Tarragona, Joan Planellas, ha expressat que «he rebut amb goig aquesta notícia, que honora el treball de totes les persones que fan possible aquest acte tan arrelat a la ciutat, amb una repercussió popular tan gran».
«El reconeixement del Parlament valora el que representa la Processó del Sant Enterrament com a expressió de sentiments religiosos profunds. Aquesta bona notícia ha d’esperonar també a la participació dels tarragonins i de les tarragonines en el projecte de la Setmana Santa», va afegir Planellas.
Més enllà, en la mateixa Comissió de Cultura, es va tractar la situació del patrimoni de Tàrraco i el possible augment de les ajudes econòmiques de la Generalitat per a la seva conservació. El grup d’ERC va presentar una proposta en aquest sentit i des del grup dels socialistes es va explicar que es treballa en un conveni perquè tant la Generalitat, com l’Ajuntament i la Diputació aportin cent mil euros anuals fins al 2028.
Aquest anunci s’emmarca en les reclamacions des del consistori tarragoní per a crear un consorci, semblant al que té Mèrida, on també el Ministeri de Cultura aporti recursos econòmics anualment. Tot i les bones paraules, encara no hi ha res ferm en aquest sentit, quan el conjunt patrimonial està de celebració.