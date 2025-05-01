Laboral
Mig miler de persones surten al carrer a Tarragona per reclamar la reducció de la jornada laboral
Els sindicats majoritaris qualifiquen el preacord d'una part del conveni de la plantilla de PortAventura de "primer pas"
Mig miler de persones han sortit al carrer a Tarragona aquest Primer de Maig per reclamar la reducció de la jornada laboral de 37,5 hores. Sota el lema "Protegir les conquestes, guanyar el futur", els sindicats majoritaris també han instat les administracions a millorar la legislació de la seguretat laboral i treballar per l'increment dels salaris.
Coincidint amb el recent preacord d'una part del conveni de la plantilla de PortAventura, que ha permès desconvocar la vaga prevista per l'1 i 2 de maig, la secretària de CCOO a Tarragona Mercè Puig l'ha qualificat de "primer pas" en termes salarials i contractuals. Alhora, ha afirmat que continuaran treballant conjuntament amb UGT per aconseguir un conveni "amb les millors condicions possibles".