Patrimoni
L’entitat que vigila el patrimoni celebra el seu fòrum a Tarragona
Hispania Nostra és una referent en la promoció del patrimoni cultural a tot el país
Tarragona acollirà aquest cap de setmana per primer cop el fòrum anual d’Hispania Nostra. Aquesta associació sense ànim de lucre treballa des de l’any 1976 en la defensa, promoció i posada en valor del patrimoni cultural i natural, que considera com a vector de desenvolupament social i econòmic.
I ha esdevingut una referent arreu del país, publicant Llistes Vermelles d’aquells elements patrimonials mal gestionats i cuidats. «Desitgem que la ciutat de Tarragona sigui un exemple d’una urbe ben gestionada, com quan la Unesco va declarar Tàrraco Patrimoni Mundial», va exposar Araceli Pereda, presidenta d’Hispania Nostra, en l’acte d’inici del fòrum.
Patrimonis Vius, Patrimonis actius es el títol del simposi que, com en cada edició, s’exposaran una sèrie d’experiències ben diverses en aquest àmbit. «És un honor rebre aquest fòrum en aquest any de celebració a la ciutat. La declaració de la Unesco és un premi, però també una obligació», va expressar l’alcalde Rubén Viñuales.
En total seran a la ciutat aproximadament unes 150 persones, entre inscrits i ponents, que centraran el seu espai de debat al Teatret del Serrallo, però que també es mouran pel territori per conèixer de primera ma tots els patrimonis que ens envolten i visitaran entre d’altres, el patrimoni de Tàrraco, Escaladei i el Monestir de Poblet.
En base a aquest plantejament, l’objectiu del Fòrum és fer una aproximació a la globalitat d’aquests patrimonis a partir d’aquestes vinculacions, mitjançant una sèrie d’estudis de cas procedents de diversos punts de la geografia de la resta de l’estat. D’entre les ponències més destacades, es parlarà del Patrimoni Mundial de Catalunya; del concepte de salvaguarda del patrimoni immaterial i natural amb exemples concrets.
La conferència marc del fòrum va anar a càrrec de Carmen Cabrera Lucio-Villegas, subdirectora adjunta en la Subdirecció General de Gestió i Coordinació dels Béns Culturals de la Direcció General de Patrimoni Cultural i Belles Arts del Ministeri de Cultura.
Amplitud territorial
«A les grans ciutats històriques, on la gestió del patrimoni és complexa perquè els elements se sobreposen, calen polítiques que tinguin amplitud territorial», va exposar Cabrera. La subdirectora també va explicar que el Ministeri de Cultura treballa pensant en el Mondiacult 2025, que se celebrarà a Barcelona, i serà la convenció de l’Unesco on es presentarà el Primer Informe Mundial sobre l’Estat de la Cultura. «Marcarà les bases pel futur», va dir.