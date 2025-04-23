Societat
Queixes veïnals per l’incivisme, el vandalisme i els desperfectes a l’entorn del Limboo
Insten l'Ajuntament a actuar amb urgència per preservar el benestar dels veïns
La inauguració de la nova temporada al Limboo Beach Club ha vingut acompanyada de noves queixes veïnals. Diversos residents que viuen a l’entorn del Parc del Miracle han denunciat a través d’un comunicat que, com ja va succeir l’estiu passat, «l’activitat irregular del concessionari han ocasionat nombroses molèsties per als veïns». Principalment, critiquen els «comportaments incívics» que es produeixen durant la celebració de les festes: botellots, crits i gent orinant i defecant en zones públiques.
També denuncien «accidents de seguretat vial» al carrer Robert Aguiló, on hi va haver persones conduint «de forma temerària», així com actes de vandalisme o desperfectes a l’entorn. «El parc i la punta del Miracle i el parc de Mas Rosselló estaven plens de gots de plàstic, ampolles de vidre i restes de brossa», apunten.
A més, alerten que «tant clients com treballadors van trencar les barreres col·locades per la Guàrdia Urbana que prohibien l’accés a les zones de demolició de la plataforma del Miracle». Els veïns insten l’Ajuntament de Tarragona a «actuar de forma urgent» per «preservar el benestar dels veïns i la integritat de l’entorn».