Comerç
Les subvencions municipals per a obrir comerços locals passaran pel plenari
El govern municipal impulsarà la campanya ‘Ajuts Comerç en Marxa’
El govern municipal de l’Ajuntament de Tarragona ja té les bases enllestides del programa d’ajudes econòmiques per a impulsar l’obertura de comerços locals al Serrallo i als barris marítims, que va avançar el Diari Més. Sota el nom d’Ajuts Comerç en Marxa, el consell plenari d’aquesta setmana haurà d’aprovar les bases de les subvencions, que seran de fins a cinc mil euros.
L’objectiu d’aquesta campanya és incentivar l’obertura d’establiments comercials en locals buits de la ciutat, mitjançant uns ajuts econòmics específics que aniran destinats a diferents zones considerades d’interès singular o d’un barri concret, segons es concreti a cada convocatòria, d’acord amb criteris de baixa densitat comercial o la necessitat de dinamització sociolaboral de la zona.
L’executiu de Rubén Viñuales preveu engegar el programa al Serrallo i als barris marítims enguany i després aplicar les mesures a la Part Alta. S’exclouran del programa la restauració i les botigues destinades a vendre productes turístics.
A l’espera de documents
Més enllà, el govern municipal està a l’espera de dos documents clau pel futur del comerç a la ciutat. Es tracta, d’una banda, del cens d’establiments que es troben sense activitat. I, de l’altra, del Pla Estratègic de Comerç, un full de ruta que es preveu tenir enllestit en les pròximes setmanes. L’any 2017, Tarragona disposava de 1.865 establiments, mentre que el 2023 n’hi havia 1.489, segons el Cens d’establiments comercials de Catalunya del Departament d’Empresa.
L’executiu municipal també ha apostat per recuperar la figura del Consell Municipal de Comerç de Tarragona i la voluntat és que es reuneixi periòdicament. El consistori veu el consell com un recurs clau perquè Tarragona esdevingui un referent, posant l’accent en àmbits com el de la digitalització.