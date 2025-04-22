Municipal
L'Ajuntament de Tarragona decreta tres dies de dol oficial arran de la mort del Papa Francesc
Les banderes del Palau Municipal i de l’edifici de la Rambla Nova estaran a mig pal
Amb motiu de la mort del papa Francesc, l’Ajuntament de Tarragona ha declarat tres dies de dol oficial, avui, demà i dijous 24 d’abril. L’alcalde de Tarragona i el Govern de la ciutat expressen el seu profund condol. Les banderes del Palau Municipal i de l’edifici de la Rambla Nova estaran a mig pal durant els tres dies de dol.
Donada la coincidència amb la festivitat de la diada de Sant Jordi es mantindran els actes que tradicionalment se celebren per promocionar la literatura, la cultura tradicional i popular.
Tarragona
Viñuales expressa el seu condol per la mort del papa Francesc: «Conèixer-lo va ser meravellós»
Pep Santos Alasà
L'Arquebisbat ha anunciat que el proper dimarts, 29 d'abril, a les set de la tarda, se celebrarà a la catedral de Tarragona una Eucaristia en record al Papa Francesc, que serà presidida per l'arquebisbe Joan Planellas.