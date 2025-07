El càsting busca persones per fer de públic per un partit o de jugador de futbol.4Kasting

Publicat per Shaila Cid

L'Agència de figuració per Tarragona, Lleida i les Terres de l'Ebre, 4Kasting, busca homes i dones a partir de 18 anys per un rodatge en un camp de futbol de Tarragona. La filmació tindrà lloc el diumenge 27 d’abril, en una franja entre les 19h a 7h. per fer de públic d’un partit.

També es necessiten homes de 18 a 35 anys que juguin en un equip de futbol habitualment, no cal que sigui professionalment, per fer de jugadors, al mateix lloc i la mateixa franja horària.

L'empresa farà contracte i alta a la Seguretat Social i la remuneració serà de 80 euros nets. Els interessats han d'enviar nom i cognoms, edat, població on viu, telèfon de contacte i dues fotos recents a estadio@4kasting.com amb el lema «públic», «jugador» o «públic i jugador», segons al que es vulgui optar. També cal indicar si ja s'ha treballat per 4kasting i en quins projectes. Els que vulguen optar a jugador, poden enviar foto amb l’equipament.

El desplaçament fins al camp de futbol anirà a càrrec de cadascun, i que s’ha de tenir disponibilitat en tota la franja horària esmentada.