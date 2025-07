Proposen adjudicar a Sorigué el contracte de jardineria de Tarragona

Publicat per Oriol Castro Creat: Actualitzat:

L’Ajuntament de Tarragona està a punt d’adjudicar un altre dels contractes vinculats a la neteja: el de manteniment, conservació i neteja dels espais verds públics. La Mesa de Contractació ha analitzat les ofertes d’Ambec Servicios Ambientales, que pertany al grup Sorigué, i d’Urbaser, les dues empreses que s’han presentat. L’òrgan ha puntuat millor l’oferta d’Ambec i proposa adjudicar-li el contracte.

El pressupost base és de 8.120.181,86 euros (IVA inclòs) per dos anys de servei. Això suposa un increment respecte a l’anterior contracte, elaborat l’any 2018, la vigència del qual ja ha finalitzat. El servei s’adjudicarà per un període de dos anys, més dos prorrogables, fins a un màxim de quatre. L’oferta econòmica anual d’Ambec és de 3.075.970,00 euros.

L’adjudicatari s’encarregarà del manteniment, la conservació i la neteja dels grans parcs i jardins de la ciutat, incloent l’arbrat viari, les instal·lacions de reg, les fonts d’aigua potable, les fonts ornamentals i el mobiliari urbà. S’actuarà en zones com el Parc de la Ciutat o el de la Reconciliació, així com en altres espais verds més petits i menor ús amb parterres i plantes. L’Ajuntament està reforçant, d’igual manera, el servei de retirada d’herbes al carrer, ja que també es vol incidir en la neteja i el manteniment de la via pública.

Potenciar l’estalvi d’aigua

El nou contracte, que es preveu que entri en vigor a mitjans d’enguany, també potenciarà la millora en l’estalvi d’aigua, amb actuacions com la millora de les xarxes de reg existents. També es reconvertiran zones amb un elevat consum perquè siguin més sostenibles a través de la reducció de punts amb gespa i l’increment de plantacions d’espècies autòctones més adaptades a menors consums d’aigua. Igualment, s’inclouran noves dinàmiques de reducció dels productes fitosanitaris en el manteniment dels espais verds de la ciutat.

Una de les principals novetats és la incorporació d’una partida específica que servirà per a realitzar inversions en reposició d’elements malmesos o deteriorats i noves incorporacions en l’àmbit de la jardineria, amb un import màxim anual de 75.000 euros. A més, cal destacar que el nou contracte fomentarà la inserció sociolaboral de col·lectius amb especials dificultats.

Més zones

En el ple celebrat el passat novembre, es va aprovar la licitació d’aquest nou contracte, el qual comprèn noves zones d’actuació com el PP-10, al costat de Campclar. «Les ciutats han d’apostar per teixir d’infraestructura verda els espais on els seus habitants duen a terme la seva vida diària, independentment del seu poder adquisitiu.

Amb aquestes actuacions s’aconsegueix assolir la igualtat i es contribueix a reduir aquells problemes associats a la falta d’espais públics com parcs i jardins», exposa l’Ajuntament de Tarragona en la memòria del nou contracte.