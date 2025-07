Carme Solé Vendrell: «Per donar veu als nens no en tenia prou amb dibuixar, necessitava pintar»

Publicat per Creat: Actualitzat:

Explica’m el títol amb què has titulat aquesta exposició, Mitama.

«Mitama és com em deia a mi mateixa de petita, perquè no sabia dir Maria Carme. Quan tenia dos anys, la mare va agafar tuberculosi, va desaparèixer de casa i ningú ens va dir res. Es va morir quan jo en tenia nou i, uns anys després, la meva cosina germana em va donar una carta de la meva mare.

Nosaltres l’anàvem a veure al sanatori, i a la carta deia Estic contenta perquè veig que la Mitama torna a somriure. Així que em vaig quedar amb aquesta paraula tan potent. També em va passar una altra cosa, i és que, quan estava exposant a Madrid, se’m va acostar una senyora japonesa i em va explicar que Mitama vol dir persona honorable, i que també és una paraula que es fa servir per desitjar felicitat. Tot això, clar, va ser un regal per a mi».

Mitama, que et defineix com a persona, dona títol a una exposició que et defineix com a artista, i que inclou una selecció extensa de la teva obra. Com l’has plantejat?

«Hi ha diversos blocs. El primer es correspon a La lluna d’en Joan i Mitama, que són dos llibres que em representen molt. Després, hi ha una barreja de diferents èpoques i tot seguit passem als clàssics. A continuació hi ha les il·lustracions que vaig fer per Gabriel García Márquez i després hi ha Els nens del mar i La creuada dels nens, que són el que em dona peu a pintar. I s’acaba amb algunes obres de la campanya WHY? pels drets dels infants».

Els infants són molt presents en el teu treball, però també t’interessa molt la seva mirada, com interpreten la teva obra.

«És que jo hi connecto molt. És el que passa quan se’t mor el pare o la mare de petit: et fas gran de cop, però hi ha un infant que queda allà. I aquest infant és el que connecta amb altres infants. Per això jo pinto i dibuixo des de la nena, encara que amb una mirada d’adulta».

A partir d’Els nens del mar fas un canvi important, perquè deixes el dibuix per centrar-te en la pintura. Per què?

«Perquè va arribar un moment que ja no n’hi havia prou amb dibuixar. Vaig pensar que necessitava pintar els nens per donar-los veu. Aquests nens són tan potents perquè són de veritat, no me’ls he inventat. Si ho hagués fet, tots tindrien la mateixa cara. Amb aquests quadres he expressat el que ells em diuen a mi, i per això tenen tanta força. Si ara els volgués tornar a fer, seria impossible».

Expliques que el quadre que tanca el recorregut és especialment important.

«Sí. Es diu Palestina, dues mirades, encara que s’ha acabat dient només Dues mirades, perquè el mot Palestina creava conflicte. Però Palestina era allà, i per això el quadre és com les dues cares d’una mateixa moneda. I per això els dos ulls són diferents. Cadascú pot pensar quin és quin…».

Oi que tens lligams familiars, amb Tarragona?

«Sí, la meva àvia materna, Matilda Ollé Ferré va néixer a la ciutat i se’n va anar a viure a Vallmoll, i el meu avi és fill de Valls. El pare, en canvi, ve de Lleida, de les Oluges».