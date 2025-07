Tarragona viurà un estiu d’obres amb l’enderroc del ‘mamotreto’ del Miracle i la creació del Parc del Port

Dues màquines excavadores amb pinça hidràulica van arribar ahir a la zona de la plataforma del Miracle per desmuntar-la començant per les bigues, les quals es trituraran.Gerard Marti Roig

Tarragona va viure ahir un dia històric, amb l’inici dels treballs d’enderrocament de la plataforma del Miracle. Aquesta intervenció suposarà un canvi radical en la façana marítima de la ciutat, on hi ha previstes altres grans actuacions, com la construcció del Parc del Port a l’entorn de la seu de l’Autoritat Portuària. Segons els terminis previstos, ambdues obres s’allargaran fins després de l’estiu i, per tant, provocaran afectacions durant la temporada de bany.

El desmantellament del mamotreto del Miracle tindrà una durada màxima de cinc mesos. Després de deu dies de treballs previs, ahir es van iniciar les tasques de demolició pròpiament dites. A primera hora del matí, dues màquines excavadores amb pinça hidràulica van començar a desmuntar peça per peça aquesta superestructura de formigó que es va inaugurar l’any 2001 i es va tancar al públic el 2013.

En total, es retiraran 12.000 tones de ciment. El conseller de Medi Ambient, Guillermo García de Castro, destacava que «es revaloritzaran prop del 95% dels materials». Vallès Grup, l’empresa encarregada de l’enderroc, reutilitzarà la runa per a altres projectes constructius. En paral·lel a les obres, s’està treballant en la redacció del projecte de renaturalització de l’espai, que finançarà i executarà el departament de Costes de l’Estat. «Suposarà un canvi de paradigma», afirmava l’edil.

Afectacions viàries

Les tasques de desmantellament ocasionaran afectacions viàries importants, com el tancament del tram de ziga-zaga del Passeig Marítim Rafael Casanova des de la cruïlla de Mestre Benaiges fins a Pont d’Armes, per on sortiran les màquines pesades. En la primera fase de les obres, es mantindran els dos carrils de circulació pel carrer Mestre Benaiges i del passeig marítim, permetent el pas de vehicles en ambdós sentits.

En alguns moments, aquests dos punts passaran a tenir un únic carril alternatiu regulat per semàfors provisionals i operaris. A més, es perdran les places d’aparcament que hi havia sota la plataforma del Miracle i tampoc es podrà estacionar en el pàrquing de sorra del Fortí de la Reina.

Les obres del Parc del Port també provocarà afectacions viàries als entorns portuaris. Aquesta setmana, s’ha iniciat la segona fase del projecte, que preveu reordenar la mobilitat de la zona amb l’adequació del vial del mar per convertir-lo en un de doble sentit per a la circulació de vehicles. Com a conseqüència, la via quedarà tallada temporalment i se suprimiran permanentment les 30 places d’aparcament en línia.

Fins al juny, el trànsit rodat per a accedir a l’Autoritat Portuària i el dic de Llevant quedarà centralitzat al vial del rellotge, que passarà a ser de doble sentit. Les afectacions viàries variaran durant la tercera fase del projecte, quan es transformarà l’entorn de les seus del Port en un gran parc amb moltes zones verdes.