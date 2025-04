Un informe de Línia Directa ha revelat que Tarragona és una de les províncies espanyoles amb més incidència de robatoris de vehicles, situant-se juntament amb Sevilla i Madrid al 'Top 3' de la llista. Entre 2019 i 2023, a Espanya es van sostreure més de 150.000 vehicles, amb una mitjana de 90 robatoris al dia, el que subratlla la magnitud d’aquest problema al país.

L’informe destaca que el cotxe més propens a ser robat té una antiguitat d’11 anys i un valor d’uns 9.500 euros. Els robatoris es produeixen amb més freqüència els dilluns i durant el mes de gener. A més, el 70% dels delictes no s’aclareixen, la qual cosa dificulta la recuperació dels vehicles, dels quals només el 39% són tornats als seus propietaris.

Diapositiva que mostra el volum de cotxes robats a Espanya entre el 2019 i el 2023.Linia Directa

Tarragona, al 'Top 3' de províncies on més robatoris de cotxes es cometen.Linia Directa

Hi ha diferents tipus de robatoris, des d’aquells perpetrats per bandes organitzades que desmantellen els vehicles per vendre les seves peces a l’estranger, fins fraus a l’assegurança, robatoris per diversió o per cometre altres delictes greus.

Una altra dada que aporta l'informe, dut a terme per una empresa asseguradora, és que el 22% dels cotxes i el 82% de les motocicletes manquen d’assegurança contra robatoris, el que deixa a molts propietaris en una situació vulnerable en cas de sostracció.

Consells per evitar robatoris

Els experts recomanen prendre precaucions per minimitzar el risc de robatori. Entre elles, estacionar en llocs segurs, utilitzar dispositius de seguretat addicionals com bloquejadors de volant o sistemes de geolocalització, i comprovar sempre que el vehicle estigui ben tancat, evitant l’ús exclusiu del comandament a distància a causa de la possible acció d’inhibidors de freqüència.

Encara que en els últims 15 anys els robatoris de vehicles han disminuït un 50% a causa de la tecnologia i la pressió policial, Tarragona continua sent una de les províncies amb més incidència d’aquest delicte.