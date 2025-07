Set-cents alumnes de Tarragona recuperaran una cantata sobre el patrimoni romà

Publicat per Oriol Castro Creat: Actualitzat:

«Tarragona és molt extensa i a vegades costa cosir les diferents zones de la ciutat. Amb la música ho hem aconseguit». Més de set-cents alumnes de diferents escoles pujaran aquest divendres a l’escenari del Teatre Tarragona per a recuperar una cantata sobre la història i el patrimoni romà de Tàrraco. L’actuació, que es titula Amics de pedra, s’oferirà en tres passis: a les 11.30 h., a les 15.30 h. i a les 19 h. L’entrada és gratuïta amb reserva prèvia.

«És una cantata ben escrita. Agradable i divertida, que dona molt joc i agrada als nens», va explicar Xavier Pastrana, director musical de l’espectacle, en l’acte de presentació. El text, a càrrec d’Adrià Targa, es va fer fa deu anys i la música i les lletres són fetes per Joan Vives.

«Era un llegat que feia anys que no utilitzàvem. En Joan Vives ha fet una reinstrumentalització específica enguany i l’ha amplificat. La composició encara brillarà més», va apuntar Pastrana. L’actuació comptarà amb solistes i directors professionals del Conservatori, l’Estudi i l’Escola de Música de Tarragona.

Més enllà de l’espectacle

Amb tot, la cantata és un projecte pedagògic amb activitats complementàries pels alumnes. «Ha permès fer un treball transversal per descobrir als infants la història de la ciutat. Cal destacar que la participació de les escoles ha sigut molt bona. Millor i tot de la que ens esperàvem», va expressar Alexis Lanza, director de l’Escola Municipal de Música.

La cantata explica la visita d’una escola al Museu Nacional Arqueològic de Tarragona i tot el que li passa a l’alumnat, a la professora i fins i tot a l’emperador Octavi August. «Hem volgut apropar l’art i la música a totes les escoles i fer viure el passat històric de la ciutat», va explicar Isabel Mascaró, consellera d’Educació. Els alumnes han fet aquesta setmana els últims assajos.

Deu anys després

La cantata s’emmarca en els actes de celebració del 25è aniversari de la declaració del conjunt arqueològic de Tàrraco com a patrimoni mundial de la humanitat per part de la UNESCO. La cantata infantil Amics de pedra es va estrenar l’any 2014 per part de l’Associació Cor Ciutat de Tarragona. «Esperem que la cantata es pugui continuar reproduint en el futur perquè val molt la pena», va concloure Lanza. Les entrades es troben gairebé exhaurides des de fa setmanes.