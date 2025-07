El Sant Jordi petit torna a la plaça dels Carros de Tarragona

Publicat per Cristina Serret Creat: Actualitzat:

Després de set anys d’èxit, Tecletes manté, per al Tastet de Sant Jordi, la fórmula de sempre: oferir a les famílies amb canalla petita un espai a l’aire lliure per acostar-se als llibres, especialment les novetats locals, en un ambient tranquil, còmode i a la seva mida. «No és un punt comercial, no venem llibres», subratlla Maruxa Roel. El que es busca amb el Tastet, detalla la sòcia de Tecletes, «és que els més petits puguin remenar i tocar perquè després, el dia de Sant Jordi, puguin fer una compra més conscient, allunyada de la compra impulsiva o accelerada».

Igual que en edicions anteriors, Tecletes muntarà la parada a la plaça dels Carros de Tarragona, seguint amb el seu ideari de «fer coses en llocs on mai passa res». En el cas de la plaça dels Carros, es lamenta la Maruxa, «poques coses han canviat des d’aquella primera edició del Tastet». És més, apunta, «aquest espai cada vegada està més descuidat. Hi vam fer l’activitat anual del Dia de la Dona i la Nena en la Ciència i ens vam trobar una plaça bruta, poc adequada perquè hi anés la canalla. Hem demanat a l’Ajuntament que per al Tastet estigui en condicions. Si res no canvia de cara a l’any que ve, potser ens ho replantegem».

En qualsevol cas, el Tastet 2025 ja està en marxa i, per a l’edició d’enguany, la il·lustradora Anduluplandu ha dissenyat un cartell que inclou les presentacions de Respira amb el bestiari de Tarragona a càrrec d’Esther Leila; La bella lluna et fa un petó, amb Fina Anglès i Jasmin Bergadà; i Fil a l’agulla, un llibre d’Òscar Fabregat que serà presentat per la mateixa Anduluplandu. A més, també hi haurà tallers i vermut.

La cita serà aquest mateix diumenge, de 10.30 a 14 h i l’accés és gratuït per a tothom. Durant la jornada, a més, Tecletes tindrà un espai de recollida de llibres nous, en el marc de la campanya Que tothom enceti un llibre per Sant Jordi!, impulsada per la mateixa associació. Aquesta iniciativa convida tota la ciutadania a fer les seves donacions de llibres infantils nous, que seran entregats a l’Institut Municipal de Serveis Socials de l’Ajuntament perquè els regali per Sant Jordi a famílies en situació vulnerable.

A més de la recollida de llibres per part de particulars, se sumen a la campanya autors, il·lustradors, editorials, entitats i empreses privades, així com les llibreries que, a més de fer les seves donacions, tindran caixes per fer la recollida de contes.

Amb aquesta campanya l’any passat es van recaptar un total de 300 llibres.