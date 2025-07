Comença el compte enrere per al carril bici de Llevant: objectiu estiu 2026

Publicat per Marta Omella Redactora Tarragona Creat: Actualitzat:

El projecte per humanitzar l’N-340 als barris de Llevant de Tarragona es troba a punt de veure la llum. Aquest, entre altres actuacions, preveu la construcció d’un nou carril bici i per a vianants a la ciutat que enllaçarà l’Arrabassada amb la Móra. Segons han avançat fonts del Ministeri de Transports i Mobilitat a Diari Més, la seva aprovació definitiva podria arribar ben aviat.

D’aquesta manera, les obres haurien de licitar-se aquest 2025, amb la possibilitat d’arrencar, també, abans que acabi l’any. En qualsevol cas, els treballs hauran d’estar enllestits abans de l’estiu del 2026, d’acord amb els terminis fixats pels Fons Next Generation, que finançaran la inversió.

Cal recordar que el projecte ja va ser aprovat el març de l’any passat. En aquella primera versió, però, el carril bici arribava fins a Altafulla. Un fet que es va haver de revisar a causa d’una al·legació presentada per un càmping proper a la zona, que demanava que el carril no travessés el pont sobre la via del tren per motius de seguretat.

Així doncs, el projecte va haver de ser reescrit, quedant dividit en dues fases. La primera cobrirà el trajecte entre la rotonda situada al final de la Via Augusta i la Móra, mentre que la segona, actualment en procés de redacció, ampliarà la intervenció, fent arribar el carril fins a Altafulla.

El Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible va aprovar la versió inicial del projecte fa poc més d’un any amb un pressupost estimat de 9,18 milions d’euros (IVA inclòs), finançat pels fons Next Generation EU. Llavors, aquests fixaven un termini d’execució d’entre dotze i divuit mesos. Si aquest període no varia a l’hora d’aprovar el nou projecte, els treballs haurien d’iniciar aquest mateix estiu per poder completar-se abans de l’estiu vinent.

La construcció del carril bici i per a vianants no és l’única actuació que preveu el projecte, o almenys, la seva primera versió. Aquesta també incloïa la construcció d’un altre carril a l’entorn del pont del riu Francolí a l’N-340, i la instal·lació de pantalles acústiques als dos costats de l’A-7, amb l’objectiu de reduir el soroll que pateixen els veïns de la zona. Segons indicava el Ministeri, un cop finalitzin les obres, els trams de l’N-340 afectats seran cedits a l’Ajuntament de Tarragona.