Jordi Sendra: «Ens creiem suficientment preparats per portar qualsevol àrea del govern»

Considera que Junts per Catalunya està fent una bona oposició a l’Ajuntament de Tarragona?

«Hem fet una feina constant, discreta i efectiva. Hem aconseguit partides importants per a la pacificació de la primera coca de la Rambla Nova, l’Hostal del Sol, el Camí de la Fonteta o la Quinta de Sant Rafael. I hem aconseguit coses que són intangibles,però importants, com que mossèn Fort fos nomenat fill predilecte. No tot passa per quantificar els milions que has aconseguit treure-li al govern per al pressupost. Sense estridències ni discursos agressius, hem sabut ser decisius. La frase que va dir el portaveu d’En Comú Podem, Jordi Collado, sobre que mai un grup amb tan pocs regidors havia manat tant, l’he repetida jo per activa i per passiva als plens».

En el darrer ple, Esquerra els acusava d’estar a sou del govern de Rubén Viñuales i de votar «sí» a tot.

«Crec que estan molt preocupats perquè estem arribant a l’equador del mandat i no han aconseguit res per a la ciutat, més enllà de protestar i plorar pel llegat republicà. Les seves crítiques contra nosaltres no deixen de ser una rebequeria. Quan nosaltres votem hem votat ‘sí’, sempre ho hem fet pensant que votàvem a favor d’una cosa que és bona per a la ciutat. Per exemple, l’últim modificatiu de crèdit, que permetrà posar el dipòsit anti-DSU a la Móra».

Parlen d’un «pacte de la brossa» amb el PSC i els dos exconsellers de Vox...

«Tant ERC com ECP han votat tant o més que nosaltres amb la consellera de Vox o els dos ex de Vox. Forma part de la seva estratègia contra nosaltres. És gelosia pel fet que nosaltres som decisius amb tres i ells amb sis no, i ho volen disfressar amb aquesta fal·làcia d’un pacte amb l’extrema dreta».

Com valora la tasca del govern durant aquests gairebé dos anys de mandat?

«Fem una valoració positiva. Sempre hem dit que tenen ganes de fer coses, però estan en minoria i, per tant, no donen l’abast. Crec que van sobrecarregats de feina».

Ha manifestat en més d’una ocasió la seva voluntat d’entrar al govern.

«Hem vingut per treballar per Tarragona i els tarragonins. No és bo que hi hagi un govern amb nou regidors que hagin de cobrir totes les necessitats que té la ciutat. Per això, hem ofert els nostres braços, els nostres esforços, el nostre talent i les nostres ganes de treballar per ajudar al govern. Dit això, quan rebem una oferta formal del PSC, la valorarem amb els regidors del grup i amb el partit, i donarem una resposta».

S’han produït converses en les darreres setmanes amb els socialistes per a tancar un possible pacte?

«N’hem parlat, però necessitem un document escrit amb la proposta del govern, si és que volen que hi entrem. Si no és així, doncs continuarem treballant des de l’oposició».

Quines conselleries exigiria portar?

«Qualsevol àrea de responsabilitat en un ajuntament és important. És evident que els nostres vots poden ajudar a l’estabilitat d’aquest govern i, per tant, podem arribar a ser exigents, però no entraré en què ens agradaria o desagradaria. Ens veiem suficientment preparats per portar qualsevol àrea del govern».

Seria un executiu a 12, ja que En Comú Podem no vol governar amb vostès...

«Junts mai ha descartat un govern amb el PSC i ECP. De fet, hem coincidit i els hem donat suport en moltes de les coses que han proposat. Són ells els que posen la línia vermella. Igual és que estan supeditats a les directrius del seu partit a Barcelona. No ha de ser un pacte d’esquerres ni un pacte de dretes, sinó un pacte per Tarragona».

Més enllà de negociar l’ampliació de govern, s’han reunit amb el govern per parlar del POUM?

«Aquest abril ens tornarem a reunir amb ells, tot i que ja hem dit clarament el que volem. El nou POUM ha de relligar Ponent amb el centre de la ciutat, així com planificar la sortida de l’antiga CLH perquè aquells terrenys es converteixin en un districte tecnològic. Tot i que tenim dubtes amb el tema dels pisos perquè no podem caure en l’error de posar habitatges a prop de la química, quan els serveis d’emergència ens diuen que ens hi allunyem».

I pel cantó de Llevant?

«S’ha de fer la Vall del Llorito, la Budallera petita i el barri del Nàstic, el PMU-34. També hem defensat des del primer moment que s’ha de fer el projecte de Mas d’en Sorder. Sabem que no genera consens, però nosaltres el defensarem fins al final. S’ha de permetre que Tarragona tingui un espai de luxe, amb un centre de convencions i congressos i un ressort bonic; com té la Canonja amb la Boella».

Quines altres preocupacions principals té Junts per al que resta de mandat?

«El triomf de l’Ajuntament de Tarragona es basa en dos pals de paller: la neteja i la seguretat. Pel que fa al primer, estem a l’espera que deneguin les últimes cautelars per procedir a l’adjudicació del nou contracte de la neteja i comencem a veure la ciutat neta, que és el que reclama la ciutadania. Pel que fa a la seguretat, nosaltres ja ens hem ocupat de pactar amb el govern més càmeres de vigilància i més drons. També hem reclamat sempre una Guàrdia Urbana de proximitat. D’altra banda, la llengua ha estat un tema cabdal per a nosaltres. El primer any vam aconseguir obrir l’Oficina de Promoció del Català i aquest 2025 hem doblat la partida per dotar-la de personal i poder fer més classes».

En el ple de febrer, van portar una moció contra la multireincidència delictiva que va ser polèmica.

«Hi ha algú que té la tendència de vincular el discurs que fem sobre la multireincidència amb temes d’immigració. I no. Nosaltres parlem de seguretat. No pot ser que la policia tingui la frustració de detenir una persona i veure que té 25 antecedents perquè entra per una porta del jutjat i surt per l’altra. Hem parlat del tema quan ningú ho volia fer. Com quan hem parlat de les competències d’immigració. Alguns venen que és un discurs d’extrema dreta i que volem fer fora tots els immigrants i això és una mentida podrida. El que volem és que ho pugui gestionar la Generalitat. Som un país de benvinguda, però no hi cap tothom i s’ha de regular i controlar.

Encara queden lluny, però, li preocupa l’ascens d’Aliança Catalana de cara a les municipals del 2027?

«Em preocupa molt poc. El que em preocupa és que tot el que estem sembrant aquests anys ho puguem recollir el 2027. La millor enquesta són les urnes i la nostra obligació és continuar amb la bona feina que hem fet fins ara. Hi ha molta gent interessada a vincular-nos. Jo no tinc res a veure amb la Sílvia Orriols ni defenso els seus postulats».