Una reina governarà per primera vegada el proper Carnaval a Tarragona

Una reina governarà el proper carnaval de Tarragona 2026. Per primera vegada en els 42 anys de la història del Carnaval tarragoní ho farà una dona. El passat 2024, Tarragona modificava el protocol de les bases de participació del seu Carnaval acordant-se que a partir d'aquell any, la comparsa guanyadora escolliria si l'any següent regnaria com a Rei o com a Reina del Carnaval.

Enguany Sinhus, comparsa guanyadora d'aquest passat Carnaval de 2025 - amb la temàtica Versalles - ho ha fet efectiu, escollint ser Reina al 2026. Per la seva banda, Urban Style, que va quedar en segon lloc amb 'els Inuits. Nòmades del gel', portaran la figura del Concubí.