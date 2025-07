Convoquen una manifestació per la sanitat pública el 7 d'abril a Tarragona

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

La Plataforma Camp de Tarragona per la Sanitat Pública convoca una manifestació per la sanitat publica a Tarragona per al proper dilluns 7 d'abril. La protesta compta amb l'adhesió de la Federació d'Associacions de Veïns/es de Tarragona (FAVT). Sota el lema «Defensar la vida és defensar la Sanitat Pública», la manifestació sortirà, a les 19 h, des de la plaça Imperial Tàrraco i recorrerà la Rambla Nova fins a la coca final al voltant de l'estàtua de Roger de Llúria.

Representants de la plataforma i de la FAVT han exposat aquest dilluns les demandes de la ciutadania i dels mateixos professionals en matèria de sanitat pública, així com les principals mancances actuals del sistema sanitari. D'entrada, les organitzacions convocants defensen «el dret a la salut» i demanen «una Sanitat Pública de qualitat». També han recordat que la sanitat «es paga amb els nostres diners» i, per aquest motiu, «diem no a les privatitzacions i no a la despesa bèl·lica». En aquest sentit, reclamen «enfortir l'Atenció Primària, amb una inversió mínima del 25% del pressupost de sanitat».

D'altra banda, des de la plataforma ciutadana exigeixen acabar amb les llistes d'espera d'Atenció Primària, especialistes i Intervencions quirúrgiques. Alhora, demanen cobrir les necessitats de salut mental i de situació de dependència de la població.

En l'àmbit laboral, reivindiquen acabar amb la sobrecàrrega i precarietat, augmentar la inversió en personal i infraestructures. Per això, també es demana «que es millorin les condicions laborals i econòmiques, per acabar amb l'estrés que pateixen molts treballadors sanitaris».

Les entitats convocants coincideixen en què la sanitat pública de Tarragona és cada cop «més deficitària»: no hi ha suficients metges ni infermeres ni prou personal administratiu per cobrir la demanda.

Un altre tema que preocupa força a la plataforma ciutadana és «que no se'n vagin els nous metges que surten de la URV; de què servirien les demandes si els nostres metges se'n va a altres destinacions». Segons la plataforma, el problema principal és que es convoquen poques places de MIR (Metge Intern Resident) per poder cobrir totes les necessitats. La fuga més important es detecta en infermeria.

Una de les demandes que des de fa temps es fa des de la FAVT i d'altres organitzacions és la conversió del CAP La Granja-Torreforta en un CUAPI (Centre d'Urgències d'Atenció Primària), per poder atendre la demanda dels milers de residents dels barris de Ponent i contribuir a la descongestió de les urgències de l'Hospital Joan XXIII.

L'altra problemàtica de Tarragona és la falta d'oferta de places públiques de Residències de Gent Gran, ja que l'ampliació que s'ha portat a terme «no ha solucionat el problema», segons constata la plataforma. Pel que fa a l'oferta de places públiques, tan sols hi ha la de la Mercè, donat que la resta de places pertanyen a centres privats o concertats, «un problema seriós que afecta a moltes persones amb pocs recursos».

Per tot plegat, la Plataforma Camp de Tarragona per la Sanitat Pública fa una crida a veïns, veïnes, treballadors i professionals a participar en la manifestació del 7 d'abril.