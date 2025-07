Comença la segona fase de les obres del Parc del Port

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

La segona fase de les obres del Parc del Port comportarà l’adequació del vial de mar, el vial que transcorre entre les seus de l’Autoritat Portuària i el Port Esportiu, per a convertir-lo, de manera permanent, en un vial de doble sentit per a la circulació de vehicles rodats. Com a conseqüència dels treballs, aquest vial quedarà tallat temporalment al trànsit. La reforma d'aquest espai augmentarà les zones verdes en un 64% passant dels 7.000 m2 actuals als 11.500 m2 un cop acabades les obres.

Per a facilitar la mobilitat tant de vehicles com de vianants, l’APT ha establert itineraris alternatius que permetran en tot moment l’accés a les seus de l’Autoritat Portuària, al dic de Llevant i a les instal·lacions del Reial Club Nàutic. Es preveu que els treballs es prolonguin fins a final de juny.

L’Autoritat Portuària de Tarragona ha iniciat la segona fase de les obres del Parc del Port per tal de reordenar la mobilitat de la zona. S'adequarà el vial del mar per convertir-lo en un vial de doble sentit per a la circulació de vehicles rodats. Com a conseqüència d’aquests treballs, la via quedarà tallada temporalment al trànsit i se suprimiran de manera permanent les 30 places d’aparcament en línia que hi ha en aquest tram.

El trànsit rodat per a accedir a l’Autoritat Portuària i al dic de Llevant quedarà centralitzat de manera temporal al vial del rellotge, que passarà a ser de doble sentit mentre durin els treballs de la fase 2. Això comporta la supressió definitiva dels aparcaments en línia que hi ha en aquest tram, per tal que es pugui habilitar el carril de sortida en direcció a la ciutat.

La mobilitat de vianants també quedarà afectada temporalment, arran dels treballs al vial de mar. Per a permetre l’accés als espais del Port Esportiu i als equipaments del Reial Club Nàutic de Tarragona, s’ha habilitat un pas provisional per a vianants, des de l’edifici de Comandància Naval de Tarragona, passant per la façana nord de la seu institucional de l’Autoritat Portuària, fins a creuar per el pas habilitat al vial de mar a l’alçada de la rotonda, que desapareixerà amb els treballs. Aquest itinerari permetrà que els vianants puguin accedir als establiments de restauració, als locals comercials, als equipaments esportius de la façana marítima i a l’escullera en tot moment.

Un Parc en tres fases

L’inici del treballs de la fase 2 coincideix amb la finalització de la fase 1 del Parc del Port, en la qual s’ha modificat el vial de circumval·lació de la costa. Des del mes de novembre i fins a aquest març, s’han dut a terme treballs de retirada d’asfalt i ciment, que han permès reordenar la mobilitat en aquest tram de vial, que ara ja compta amb l’asfalt definitiu, cosa que li permet entrar en servei i integrar-se a la futura Ronda del Litoral.

Afectacions en la segona fase d'obres del Parc del Port.Port de Tarragona

La segona fase es preveu que tingui una durada de tres mesos. Un cop acabi, començarà la tercera fase, en la qual es transformarà l’entorn de les seus institucional i administrativa de l’APT en un gran parc per al pas i gaudi de les persones, eliminant la circulació de vehicles del vial del rellotge així com de davant de la seu de l’APT i la rotonda del rellotge de sol, que serà traslladat a la plaça de davant del Tinglado 1. El pas de vehicles quedarà limitat als dos vials construïts en les fases 1 i 2 que s’interconnectaran en forma de «T».