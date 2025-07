La Caminada de Primavera per l’Autisme a Tarragona aplega a més de 600 persones

Imatge de la quarta Caminada de Primavera per l'autisme de TarragonaTarragona Esports

Aquest diumenge al matí, més de 600 persones han participat en la quarta edició de la Caminada de Primavera per l’Autisme a Tarragona, una iniciativa organitzada per Tarragona Esports i l’associació Todos en Azul. L’esdeveniment, de caràcter esportiu i solidari, té com a objectiu donar visibilitat a l’autisme i fomentar-ne la sensibilització social.

La caminada ha arrencat a les 10 hores des de la coca central de la Rambla President Lluís Companys. A partir d’aquí, els participants han pogut escollir entre dos recorreguts: un de 5 quilòmetres, adaptat a persones amb mobilitat reduïda, i un altre de 9,4 quilòmetres.

Els itineraris han travessat espais emblemàtics de la ciutat, com el Pont del Diable i el barri del Serrallo, oferint als participants una experiència inclusiva i propera.

L’activitat té com a finalitat principal donar suport a l’associació Todos en Azul, que treballa per la visibilització i integració de les persones amb Trastorn de l’Espectre Autista (TEA) mitjançant serveis especialitzats i iniciatives de conscienciació.

A més de la gran participació ciutadana, l’esdeveniment ha comptat amb la col·laboració de més de 40 voluntaris i el suport de diverses entitats.