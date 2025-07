La Diputació crearà un grup de treball per «definir línies estratègiques» per millorar la mobilitat

Publicat per ACN Creat: Actualitzat:

La Diputació de Tarragona ha aprovat en el ple d'aquest divendres una declaració institucional en la qual es compromet a crear un grup de treball per «identificar les diferents problemàtiques i definir les futures línies estratègiques que garanteixin una mobilitat a l'alçada del territori» que asseguri «una correcta connexió amb la resta de Catalunya». El text s'emmarca en els problemes i retards a la xarxa ferroviària i la manifestació d'usuaris del 22 de març.

Des de l'ens han reclamat «un augment de competències» per a l'Autoritat Territorial de la Mobilitat (ATM) del Camp de Tarragona, «el màxim òrgan amb competències per coordinar el sistema de transport públic de viatgers» de la regió.

Així mateix, han expressat «preocupació per l'estat de les xarxes de mobilitat i la voluntat de treballar per millorar-les». Al grup de treball volen convidar-hi l'ATM del Camp de Tarragona i les diferents associacions. El text aprovat per tots els grups posa de manifest que la mobilitat «esdevé un factor vital, estratègic i transversal» per la qualitat de vida dels habitants i per la «competitivitat social i econòmica». «Malauradament tots sabem que històricament la xarxa de Rodalies i Regionals ha patit un dèficit de finançament que, acumulat al llarg dels anys, ha deixat un servei de trens totalment obsolet i precari que fa que cada cop els usuaris n’estiguin més descontents i es decantin per l’ús del transport privat amb l’augment de les emissions que això comporta», han manifestat.

Durant el ple també s'han aprovat de forma definitiva dos grans projectes de carreteres. Un és el del condicionament de la TP-2031 a la Riera de Gaià pel Catllar, amb un pressupost de 3,4 milions d'euros. El nou tram d'actuació enllaça la TP-2031 i la TP-2039, entre el Coll de Tapioles i el Cementiri del Catllar. Per aquesta via hi circulen 3.518 vehicles al dia, dels quals un 1,01% són pesants.

L'altre projecte és el de la TV-3421 de la Sènia a Roquetes, concretament entre els quilòmetres 14,5 i 29,5. Amb una inversió de 3,7 MEUR l'actuació inclou la millora de la travessera urbana de Mas de Barberans, la construcció de quatre itineraris de vianants i l'ampliació del pont sobre el barranc de Sant Antoni. Totes dues actuacions s'iniciaran aproximadament al març del 2026.

Al ple també ha pres possessió del seu càrrec com a diputada l'alcaldessa de Benifallet, Mercè Pedret, que substitueix Joan Castor Gonell, qui va renunciar al càrrec de diputat el passat mes de febrer.