Tarragona tindrà aquest estiu un cos d’inspectors de terrasses i ordenances

Tarragona tindrà per primer cop un cos d’inspectors propi per a revisar el compliment de les diferents ordenances. Segons ha pogut saber el Diari Més, l’ajuntament preveu fer un contracte programa aquest estiu per a contractar inspectors que s’encarregaran de fer complir la normativa municipal en àmbits com les terrasses de bars i restaurants.

«Des de l’Ajuntament s’estan preparant les bases del contracte programa temporal per reforçar les inspeccions de terrasses, altres ordenances i normativa d’altres administracions que hem de garantir la seva implantació», indiquen fonts municipals. Fins ara, aquestes revisions les duien a terme l’àrea de policia administrativa de la Guàrdia Urbana.

El consistori preveu fer un modificatiu de crèdit a l’abril per a aprovar la partida destinada a la creació d’aquests inspectors. A l’abril, després de resoldre el període d’al·legacions, també es preveu aprovar definitivament la nova ordenança de terrasses.

El compliment d’aquesta normativa municipal serà una de les prioritats i objectius del nou equip. Una de les novetats de l’ordenança és l’obligatorietat de tenir dos codis QR a les taules o un lloc visible que ajudarà a la feina d’inspecció, ja que informarà a l’instant dels permisos i dimensions de la terrassa.

Així, es volen agilitzar les inspeccions, que normalment es poden allargar i poden provocar una interrupció del servei de l’establiment. D’altra banda, un altre codi anirà dirigit a la ciutadania. Aquest contindrà informació bàsica del bar o restaurant, com la seva capacitat i autorització.

Un altre element clau del nou marc regulador és el règim sancionador que contempla l’ordenança i que permetrà interposar sancions per infraccions lleus d’entre 300 euros i 750 euros. Per a les greus, les multes oscil·laran entre els 751 euros i els 1.500 euros, mentre que per a les molt greus, la normativa preveu sancions que van dels 1.501 euros als 3.000 euros.

L’ordenança també preveu la possibilitat de retirar la llicència a aquells establiments incompleixin reiteradament la normativa. Tot i això, el cos d’inspectors també es dedicarà al compliment d’altre tipus d’ordenances i normatives en altres àmbits.

Mans i caps

La creació d’aquest cos d’inspectors es deriva d’una negociació entre els grups del PSC i En Comú Podem (ECP). «Aquest equip és fruit de mesos de converses i de cercar fórmules viables que facin millor la ciutat. És una petició fruit de veure com amb anuncis no hi ha prou i necessitem mans i caps que desenvolupin els acords previs. A més de comprometre mesures, cal comprometre recursos per desenvolupar-los», explica Jordi Collado, portaveu del grup municipal d’ECP.