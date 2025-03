Imma Escofet Miquel, nova gerent de l’Institut Català d’Investigació Química

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

El Patronat de la Fundació Institut Català d’Investigació Química (ICIQ) ha aprovat el nomenament de la Dra. Imma Escofet Miquel com a nova gerent de l’institut. Escofet assumeix el càrrec amb 15 anys d’experiència en el sector de la recerca química i una sòlida trajectòria en la gestió d’equips i l’estratègia científica. És doctora en Química per la Universitat Rovira i Virgili, i compta, entre altres, amb un curs d’Innovació, Estratègia i Emprenedoria per ESADE.

Al llarg de la seva trajectòria professional tant en el sector públic com privat, Escofet ha estat principalment vinculada a l’ICIQ, on ha exercit com a coordinadora científica del grup del Professor Antonio M. Echavarren, sota la supervisió del qual també va dur a terme la seva tesi doctoral en camps de la catàlisi homogènia amb or, la síntesis orgànica i la química computacional. En aquesta etapa ha gestionat equips, laboratoris i dissenys de projectes, i ha adquirit una comprensió integral de l’ICIQ.