Mapa de pluja: els municipis de Tarragona que es veuran més afectats per la borrasca Laurence

Protecció Civil ha situat en estat d'alerta el Pla Inuncat per l'arribada de la borrasca Laurence a la demarcació de Tarragona. D'altra banda, el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha activat, per aquest dimarts a la tarda i dimecres al matí, els avisos per intensitat de pluja (ja que es poden acumular més de 100 litres per metre quadrat en 24 hores) i per mal estat de la mar, amb onades de més de 2.5 metres.

L'avís per intensitat de pluja a la demarcació de Tarragona s'estén a les comarques del Baix Ebre i el Montsià, que es troben en avís groc -moderat-. Les precipitacions més importants a Catalunya es donaran a punts del quadrant nord-est, sobretot a zones de muntanya, i del massís del Port on seran entre molt abundants i extremament abundants, especialment en el primer cas.

Així doncs, la borrasca portarà una massa d’aire més temperada que, segons els pronòstics, deixarà novament precipitacions generalitzades al voltant de tota la demarcació encara que, això sí, els termòmetres aniran creixent amb el pas dels dies. La probabilitat de pluja per aquest dimarts a la tarda i dimecres és del 100%, mentre que per dijous baixa fins al 45%.

La borrasca Laurence és la tercera que passa per la província de Tarragona en només una setmana, ja que Jana i Konrad van fer acte de presència a la demarcació la setmana passada. Això sí, no es preveu que sigui l'última, ja que, a partir de divendres, arribarà a Tarragona la borrasca Martinho.