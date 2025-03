ERC demana instal·lar un ascensor i escales mecàniques a la Baixada de la Beneficència

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

Esquerra Republicana de Catalunya presentarà al ple de l'Ajuntament de Tarragona del pròxim 21 de març una moció per reclamar la instal·lació d’un ascensor entre la Baixada de la Beneficència i els jardins de Sant Antoni, així com una rampa o escala mecànica a la mateixa baixada. La proposta, parlada i consensuada amb els veïns de l’entorn, «no només beneficiaria els residents a Ciutat Jardí, sinó que milloraria l’accessibilitat a la ciutadania en general i especialment a la que viu a la Part Alta, el Miracle, la Via Augusta, Músics, la Vall de l’Arrabassada, l’Eixample o els usuaris de la Mercè», assegura Gemma Fusté.

Tanmateix, Fusté destaca que «és una moció que no només millorarà els greus problemes d’accessibilitat i mobilitat, sinó que també permetrà dignificar i millorar la seguretat de l’entorn mitjançant la instal·lació de càmeres de videovigilància, més il·luminació i mesures per evitar la proliferació de coloms».

D’altra banda, els republicans presentaran una moció per invertir els 2,5 milions d’euros sobrants del servei de neteja en la renovació de la flota de vehicles i la maquinària vinculada al mateix servei. «La seva antiguitat mitjana és de 16 anys, i això provoca que el nombre de vehicles afectats per avaries al dia oscil·li entre el 20% i el 40%. Una ciutat com Tarragona no pot permetre’s aquesta situació», assenyala el conseller d’ERC, Jordi Fortuny.

Per això des d’ERC insten a Viñuales a utilitzar el pressupost per a amortitzacions ja resoltes en la millora del servei. «Tenim els diners necessaris, no pot ser que els destinem a altres qüestions com va passar l’any passat i que els nostres carrers no es netegin», subratlla Fortuny.

ERC critica l’alcalde i la consellera Sonia Orts per la seva gestió «ineficient». «Estem farts de sentir excuses, com que el servei no pot millorar fins que entri en vigor el nou contracte. Això és mentida», afegeix el conseller. Els republicans consideren que la neteja ha de ser una prioritat per al govern i assenyalen els riscos del mal funcionament de la maquinària. ´

«La pèrdua de serveis pot derivar en problemes d’insalubritat i males olors, i no ho diem nosaltres, sinó un informe del Departament de Neteja», exposa Fortuny, qui afegeix la necessitat de renovar els equipaments, sigui mitjançant compra o lloguer, per tal que els treballadors puguin desenvolupar la seva feina en les millors condicions.

A més a més, el Grup Municipal d’ERC també defensarà la moció presentada per l’AVV de Sant Salvador i Sant Ramon perquè l’Ajuntament assumeixi la propietat de la zona d’Interblocs. Es tracta d’una demanda històrica dels veïns i veïnes, que permetrà acabar amb la degradació i millorar el benestar dels ciutadans. La proposta inclou l’expropiació dels espais privats entre els edificis per tal de fer intervencions per dignificar la zona.