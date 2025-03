Ramon Franquès: «No hem de tenir por d’anar pel carrer i que algú ens clavi un ganivet. No passarà»

Publicat per Creat: Actualitzat:

Els últims episodis d’apunyalaments a la ciutat preocupen? O són casos aïllats?

«El primer que cal dir és que en tots aquests casos hi ha una relació personal entre autor i víctima. No és en cap cas un ciutadà que va pel carrer i de manera aleatòria acabi amb una lesió per arma blanca. Després, en aquests episodis barregem també persones amb consum de tòxics, malalties mentals i d’altres factors que ens donen aquests tres fets succeïts en les últimes setmanes».

Entén que pugui generar alarma o por entre la ciutadania?

«Sí, tot i que hem d’enviar un missatge de calma i tranquil·litat. De fets com aquests en tenim a tota la ciutat, no només als barris de Ponent. Però es dona la coincidència que han passat a la via pública i han estat vistos. I això pot ser interpretat com una situació de perill que ens pot afectar a tots. Però tots són casos d’interrelació personal entre coneguts. No ens ha de fer por que anirem pel carrer i acabarem amb un ganivet clavat a l’esquena. No passarà».

Els casos s’han resolt?

«Els tres casos s’han resolt, sí. Dos dels autors van ser detinguts i el tercer cas és que no va ser ni un fet delictiu. Una persona es va acabar clavant un ganivet a si mateix».

Més enllà dels casos d’apunyalaments, quin índex tenen de resolució de les denúncies que arriben a la comissaria?

«Gairebé el 40% dels fets delictius, com un robatori violent, es resolen. Parlo de fets individualment, perquè estic segur que el 90% dels autors que cometen aquests fets acaben detinguts, ja que en molts casos no cometen només un fet així».

Com s’està combatent aquesta multireincidència?

«Quan parlem de multireincidència, parlem de casos lleus que no acaben de ser solucionats. Estem parlant de furts o de robatoris de menys entitat. Que genera una percepció d’inseguretat. No tenim aquest problema amb els fets delictius greus. No hi ha homicides multireincidents. En els casos dels lleus, podem tenir persones amb 40 i 50 antecedents policials.

Els coneixem, sabem la seva vida. L’objectiu és acabar retirant aquesta persona de la via pública, però judicialment és complicat. Portem molt retard amb els judicis. La solució és més policia? No. La policia ja l’ha detingut 40 cops. El problema és que el sistema judicial o penitenciari no acaba donant solució al problema».

Com ha arrencat el 2025 a nivell de delinqüència?

«A Tarragona, els primers dos mesos han baixat un 10% els fets delictius respecte a l’any passat. Un exemple són els robatoris amb força a domicilis, que han baixat moltíssim».

Quins fets delictius han augmentat?

«Les estafes és un cas que ha pujat. Aquí també hem de tenir en compte que, en molts casos, si nosaltres no anem darrere, a lo millor ningú denúncia segons quins fets. Anem nosaltres darrere de la gent per perseguir els delictes i que no passin.

És a dir, la facilitat que nosaltres donem per posar una denúncia va en contra nostre estadísticament parlant. Però al final és un bé per la seguretat. No podem pensar en el present, sinó en cap a on anem».

Pot ser el cas de les agressions sexuals, no?

«Sí, la consciència social en depèn quins temes també juga un paper clau. Et poso un exemple, si jo vull reduir un terç els delictes a la ciutat, tinc una mesura molt fàcil. Tanquem la comissaria per la tarda i només agafem denúncies pel matí. Amb això puc reduir-les un 30%. Si no fomento la denúncia, si no poso facilitats, la xifra negra augmentarà, però, estadísticament, ja m’anirà bé».

Problema d’espais

Com valora la voluntat del Govern d’augmentar la plantilla del cos?

«Des del 2008 s’ha anat creixent i hi ha un problema d’espais. Confiem que el nou augment es farà. Al final, si a Catalunya érem 6 milions d’habitants i ara en som 9 és evident que hi ha d’haver un creixement als serveis públics de policia. Crec que ens ajudarà a combatre la percepció d’inseguretat. És positiu també la reobertura de la comissaria a les Gavarres. Ja que el tenim, aprofitem-ho».

Què els perjudica a l’hora de canviar aquesta percepció?

«Aquesta visió ens ve perjudicada per dos factors. Primer per notícies falses i sensacionalistes. Les xarxes socials a vegades ens juguen molt en contra. Intentem parlar molt i veure’ns amb veïns per a explicar tot el que fem i que coneguin la realitat. El nombre d’homicides a la ciutat és de 0 o 1 en un any. No podem comparar Tarragona amb Colòmbia».