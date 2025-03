Liciten la construcció de la passarel·la d’accés al Teatre Auditori Camp de Mart de Tarragona

Publicat per John Bugarin Creat: Actualitzat:

Després d’any d’espera, aquest 2025 es construirà la passarel·la fixa que ha de connectar el Teatre Auditori Camp de Mart amb el carrer de la Reina Maria Cristina. L’Ajuntament de Tarragona ha licitat les obres per a la construcció d’aquesta estructura que facilitarà l’entrada dels vehicles que han de carregar i descarregar el material per als espectacles que s’hagin de celebrar a l’equipament cultural.

Durant el darrer quart de segle, el consistori ha hagut de llogar unes rampes metàl·liques d’uns 60 metres que permetien accedir a l’escenari. Mitjançant caixes amb rodes, es transportaven instruments, altaveus, focus i altres aparells des de la via pública fins a la pista central.

Quan l’arquitecte Manuel Lamich va projectar aquest auditori l’any 1969, es va preveure que l’escenografia, les estructures i altres estris entressin pel carrer Maria Cristina a través d’un aparcament de vehicles subterrani. Aquest, però, no es va acabar soterrant i va acabar esdevenint un pati.

L’abril del 2021, els tècnics municipals ja van elaborar un projecte bàsic i executiu per a construir una passarel·la fixa, però no es va acabar de concretar. L’any passat, se’n va redactar un de nou i, enguany, per fi, les obres seran una realitat.

Fa un any, el Diari Més explicava que, segons la previsió municipal, les obres començarien a la tardor del 2024, per no interferir en les activitats de la programació estival del Camp de Mart.

Finalment, els terminis s’han acabat endarrerint un any. La durada estimada dels treballs, que s’iniciarien passat l’estiu, és de quatre mesos. El projecte compta amb un pressupost de 430.408,39 euros (IVA inclòs).

Accessibilitat i evacuació

La nova passarel·la, que donarà accés directe a la planta baixa —on és l’escenari—, permetrà el pas d’un tràiler de fins a 16 metres de llargada en posició horitzontal.

Més enllà de la seva construcció, es duran a terme altres actuacions per a la millora de l’accessibilitat i l’evacuació d’incendis al Teatre Auditori Camp de Mart. Entre altres, l’empresa adjudicatària haurà de substituir les baranes de la rampa d’accés al recinte que hi ha actualment, per a complir amb els criteris de seguretat.

En el projecte també es proposa la col·locació de baranes en forma d’«U» invertida en totes les graderies, que incloguin una il·luminació tènue. També es rehabilitaran les cobertes per evitar filtracions que podrien arribar a causar més patologies a l’edifici i es retiraran tots els tubs de fibrociment de l’anterior sistema de ventilació. Per a fases posteriors, es preveu la instal·lació de dos ascensors paral·lels a l’edifici sud, on es troba l’accés principal al públic.

D’aquesta manera es comunicarien les diverses plantes de l’edifici i els diferents nivells de les grades i la platea, fent-les accessibles per al públic i els treballadors.

També s’adaptarien tres rampes per a facilitar la mobilitat entre pisos a les persones amb mobilitat reduïda que vagin amb cadira de rodes. D’altra banda, es planteja un canvi de distribució dels diferents espais que hi ha actualment al recinte.