Oriol Junqueras: «Veig amb simpatia que hi hagi 2 o 23 candidats a Tarragona»

El president d’Esquerra Republicana de Catalunya, Oriol Junqueras, veu la postulació de dos candidats a ser alcaldables del partit a Tarragona com una «mostra d’entusiasme». «Veig amb simpatia que hi hagi 2 o 23 candidats per les municipals de 2027. ERC és un partit profundament democràtic. No posarem mai restriccions i buscarem la millor candidatura», explica Junqueras, en declaracions al Diari Més. «Venim d’un congrés molt creatiu que contribueix a rellançar la nostra organització», afegeix el president del partit.

Xavi Puig va presentar la seva candidatura públicament i Saül Garreta va explicar al Diari Més que estava preparant un projecte de ciutat. Els dos candidats van donar suport a candidatures diferents al congrés intern. Puig ho va fer per Foc Nou, candidatura crítica amb Junqueras, i Garreta ho va fer per Militància Decidim, la llista guanyadora. «Jo he de ser el president de tots els militants. Més enllà del que hagin dit o fet els últims anys», comenta Junqueras.

La militància tarragonina serà qui acabarà decidint el candidat republicà amb unes primàries. De la mateixa forma que amb la nomenclatura final. Fa pocs dies, 3cat va explicar que ERC explora noves marques per a les eleccions municipals a Girona i Tarragona.

Des del partit s’assegura que, a Tarragona, serà la militància qui decidirà la nomenclatura final, però que la marca ERC hi serà segur. De fet, la utilització de diferents sigles a l’hora de presentar-se a unes eleccions municipals és un fet freqüent, com a la resta de partits polítics.

Més enllà, Junqueras confia, de cara al 2027, en aconseguir «molt bons resultats». «Totes les eleccions són importants. Si alguna cosa hem après al llarg dels anys és que els èxits d’un dia determinat no són èxits per sempre. I potser això és bo recordar-ho a Tarragona, on hi ha un alcalde que formava part d’un partit que no existeix», indica Junqueras.

El president d’ERC llegeix el moment complicat del partit com «un moment per preparar-nos millor». «Nosaltres veiem totes les eleccions com una oportunitat per intentar parlar a la gent, que la societat ens percebi com una eina útil. I això es fa trepitjant carrer, des de les places. I és el que animem a fer a la nostra gent, també a Tarragona», diu Junqueras.

Defensa l’estratègia

Quan s’acosta l’equador de la legislatura municipal a la ciutat, el president d’ERC defensa l’estratègia del seu grup municipal al consistori tarragoní. «A Tarragona s’està fent exactament el mateix que al Parlament de Catalunya i al Congrés dels Diputats. No s’està aprovant els pressupostos perquè entenem que el partit socialista ha de fer moltes coses molt millor», exposa Junqueras. «Entenem que podem aportar molt més del que en aquests moments tenim l’oportunitat d’aportar. Si el PSC no ho fa prou bé, és evident que no el podem acompanyar», afegeix el president d’ERC.

Pressió pels trens

Junqueras va visitar ahir Tarragona per a reunir-se amb els representants de les plataformes Trens Dignes i Dignitat a les Vies. Junqueras va assegurar que pressionaran l’executiu espanyol i la Generalitat per trobar solucions al caos ferroviari de Catalunya. «Posarem tota la nostra capacitat, totes les nostres eines, tota la nostra pressió sobre el govern espanyol i el català per trobar solucions de la manera més immediata», va afirmar.

El president d’Esquerra també va lamentar que Espanya fa més de 50 anys que «no construeix ni un sol quilòmetre de trens convencionals» al país. Tot i això, va mostrar confiança en què la situació millorarà. «Estem convençuts. Segur que el Govern de la Generalitat i el Govern espanyol saben que és impossible arribar a nous acords si no fos capaç de complir els acords ja pactats», va concloure.