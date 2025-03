Nerea Bassart, una veu amb moltes coses a dir

Publicat per Cristina Serret Creat: Actualitzat:

El més divertit és el pas previ al pas. Imagines que ho vius, i així no et canses mai. L’acció esgota i et porta a llocs inesperats. Del desig ja no en queden ni les engrunes. Se l’ha cruspit la realitat.

Així arrenca Indiana Jones, el senzill de presentació del nou treball de la bateria, cantant i musicòloga penedesenca Nerea Bassart, que des d’avui mateix ja és a les principals plataformes d’escolta. La cançó, explica la mateixa Nerea, que n’ha compost la música i la lletra, és una crítica a la tendència d’estar pensant sempre en el futur, ambicionant constantment nous objectius i oblidant la realitat: «Aquesta recerca del tresor d’Indiana Jones, en clau crítica, posa de manifest que imaginar i desitjar altres realitats ens impedeix gaudir plenament del present».

Indiana Jones compta amb la col·laboració especial de Daura Mangara, raper i poeta banyolí, conegut també com a presentador del programa El Negre de Banyoles a TV3. Mangara va gravar la seva part improvisant i creant la lletra de l’estrofa en el mateix moment. Aquest primer senzill ha estat enregistrat i produït als Sputnik Recording Studios del Vendrell, amb la direcció d’Arturo Torres, i el videoclip ja es pot veure a YouTube.

La cançó és el primer avançament del tercer disc de Bassart, Sense casc, que es publicarà aquest abril. Amb aquest nou treball, l’artista busca consolidar-se en panorama català, tot abraçant les influències urbanes en el soul i l’electrònica. Tot plegat, sense deixar de banda el funk, el pop i el rock dels seus anteriors treballs.

Amb aquest nou treball, explica la Nerea, fa un pas endavant en la seva trajectòria musical. «Sense casc és un treball que està molt a prop del neosoul, amb una base bastant de beat, tot i que jo sempre he begut molt del rock, i això es nota molt en la veu. Les nostres influències van molt per aquí: ens agrada molt la música d’arrel afroamericana, el pop, el soul, i el hip-hop, i la nostra música és una barreja de tot això».

En aquesta ocasió la Nerea s’ha tornat a acompanyar dels dos músics amb qui ha treballat sempre, Pau Josa (guitarra) i Xavi Pomar (baix). I, si fins havien optat per l’autoproducció, amb aquest disc la banda ha volgut experimentar i explorar una diversitat de sons treballant amb més d’un productor. «És una cosa que tenia moltes ganes de fer des de fa temps», assegura la compositora.

Tot plegat, ho ha fet sota el paraigua del nou segell discogràfic Rambla Discos, un projecte impulsat i liderat pel músic de Constantí Domingo García. El canvi, explica la Nerea, ha estat un pas gairebé natural, fruit de la coneixença professional amb el Domi: «L’equip de Rambla ja el coneixia, però des del management, perquè també formo part del grup Dones de paraula i d’una banda de versions, i és un equip amb qui sé que hi treballo molt bé. Ara, amb Rambla Discos tinc l’avantatge que em porten la discogràfica i el management, i aquest segon tema és una guerra que, per a les bandes que fan temes propis, sol ser molt complex».

Nerea Bassart va ser seleccionada en un càsting per ser una de les cantants del disc Polièdric de Lax’n’Busto, publicat el 2019. En aquest àlbum, la Nerea va posar veu al primer single Quan em diguis que m’estimes. Aquesta col·laboració li va suposar donar-se a conèixer en l’escena musical catalana. De moment la Nerea està tancant la llista de concerts d’aquest nou treball, però ja avança que el pròxim 7 de maig actuarà a Barcelona.