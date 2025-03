Sis disciplines de la URV, entre les millors del món segons QS

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

La URV apareix, per setè any consecutiu, al QS World University Rankings by Subject que analitza milers d’institucions universitàries. Enguany ho fa en els àmbits d’Infermeria, Arqueologia, Enginyeria Química, Agricultura i Ciència Forestal, Química i Medicina.

El QS World University Rankings by Subject reflecteix el rendiment de les millors universitats del món en 55 disciplines, classificades en cinc àrees de coneixement: Arts i Humanitats, Enginyeria i Tecnologia, Ciències de la Vida i Medicina, Ciències Naturals i Ciències Socials.

En l’edició 2025, la URV és present entre les millors institucions en sis disciplines: Infermeria, Arqueologia, Enginyeria Química, Agricultura i Ciència Forestal, Química i Medicina.

Respecte a l’edició anterior, torna al rànquing Arqueologia, present al rànquing de 2023. L’informe, elaborat per l’organització Quacquarelli Symonds (QS), ha tingut en compte el rendiment de més de 5.000 institucions de les quals només 1.747 apareixen als rànquings.

Si comparem la posició de la URV als rànquings amb la resta d’universitats de l’Estat, la disciplina d’Infermeria a la URV figura en la quarta posició, empatada amb la Universitat Complutense de Madrid, la Universitat de Sevilla, la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat de València i la Universitat de Granada.

En Arqueologia, se situa vuitena, empatada amb la Universitat Pompeu Fabra, la Universitat de Salamanca i la Universitat del País Basc. Pel que fa a Enginyeria Química, és la desena, compartint posició amb la Universitat de Zaragoza, la Universitat de Granada i la Universitat del País Basc.

En la disciplina d’Agricultura i Ciència Forestal, se situa en la dinovena posició, empatada amb la Universitat de Alcalá, la Universitat de Castella-La Manxa, la Universitat de Lleó i la Universitat d’Oviedo. En Química, la URV ocupa la quinzena posició, i, finalment, en Medicina, apareix com la dinovena millor de l’Estat, compartint posició amb la Universitat Rey Juan Carlos, la Universitat de Valladolid, la Universitat da Coruña i la Universitat d’Alacant.