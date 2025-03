Política tarragonina amb sal i pebre

Publicat per John Bugarin Creat: Actualitzat:

L’alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, i diversos consellers municipals es van enfundar guants per a manipular aliments i un davantal granat. «El color dels Comuns», exclamava el portaveu d’ECP, Jordi Collado, mentre que el regidor de Junts, Pep Manresa, bromejava dient «ja deia jo que m’estava picant alguna cosa».

Un cop equipats, els polítics ja estaven preparats per enfrontar-se els reptes culinaris que la influencer Daniela Rodié havia preparat per a ells. Bé, en realitat, no van suposar cap gran desafiament, ja que eren plats nivell principiant. Segurament, qui ho va tenir més complicat, van ser Viñuales i el conseller de Joventut, Guillermo García. Els socialistes van fer tàndem per a preparar les gyozes. La dificultat no era per la complexitat de la recepta, sinó per la manya que feia falta perquè quedessin presentables.

La portaveu d’ERC, Maria Roig, i Jordi Collado van unir-se per a fer un tàrtar de tomàquet, alvocat i ceba sobre fulles d’arròs. Es notava que els edils tenien pràctica amb els ganivets a l’hora de tallar la verdura i la fruita. Potser perquè acostumen a utilitzar-lo —de forma metafòrica— durant les seves intervencions en els plens municipals. Pep Manresa es va encarregar del tiramisú, però s’ho va trobar «gairebé tot fet» i només va haver de tirar el cacau per sobre.

Els representants polítics es van donar cita a la cuina recentment renovada de l’Espai Jove Kesse per a participar en aquesta showcooking. L’ambient era distès i els comentaris jocosos, constants. «Alcalde, d’aquí pots treure un bon pacte de govern», afirmava algú des del públic, format majoritàriament per periodistes i assessors polítics.

«El pacte de la gyoza!», exclamava entre riures Viñuales. La jornada va deixar un moment únic: l’alcalde apropant-li una gyoza a Jordi Collado (ECP) directament a la boca. Una escena d’amor, que difícilment es cristal·litzarà dins de l’Ajuntament en forma d’aliança política. «Aquests dos fent el burro i jo aquí treballant», deia Maria Roig (ERC) mentre preparava el seu plat i veia l’espectacle.

Aquesta activitat va servir per a presentar el nou cicle Entre receptes i consells de la conselleria de Joventut—, que consisteix en set sessions gratuïtes adreçades al jovent tarragoní. Cada dijous a la tarda dels mesos de maig i juny a la mateixa cuina del Kesse, un representant polític municipal realitzarà una recepta escollida per ell mateix.

Viñuales explicava que l’objectiu és «promoure la gastronomia, però també el contacte i el debat amb la gent jove de la ciutat», en un context en què els adolescents estan cada cop menys mobilitzats i més allunyats de la política institucional. El mateix alcalde iniciarà el cicle el pròxim dijous 8 de maig.