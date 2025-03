Mèdol inaugura 'Despois do incendio' d'Eduardo Valiña

Presentació de l'exposició 'Despois do incendio'.Joan Carles Borrachero

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

Mèdol, el Centre d’Arts Contemporànies de Tarragona, inaugura aquest vespre l'exposició Despois do incendio, de l’artista i comissari gallec Eduardo Valiña. La mostra, que es podrà veure des d’aquest dijous 13 de març a l’espai Les Golfes de Casa Canals fins al 25 de maig, planteja una reflexió profunda sobre la pressió que exerceixen els interessos econòmics sobre la natura i el món rural, i les conseqüències que es deriven de la transformació del territori, com la pèrdua d’identitat.

La consellera de Cultura de l’Ajuntament de Tarragona, Sandra Ramos, subratlla «la importància d'acollir a Mèdol projectes que qüestionen el nostre present i ens conviden a repensar el nostre paper en la transformació del paisatge». Per la seva part, el director de Mèdol, Vicent Fibla, destaca que l'exposició «ens situa en un espai de diàleg entre la natura i la creació contemporània, i ens fa prendre consciència de la fragilitat del territori i de com l'art pot ser una eina per a la memòria i la resistència».

Eduardo Valiña (O Páramo, Lugo, 1972) és una figura compromesa en el panorama artístic contemporani gallec. La seva trajectòria l'ha portat a exposar en espais de referència com el Museu Barjola de Xixón, el Museu Provincial de Lugo, o a ciutats com Porto, Lisboa, Brussel·les, Bucarest i l’Havana. Ambientada en la frondositat natural de Lugo, on Valiña té les arrels, l’obra planteja una reflexió universal sobre la ruralitat i la memòria ferida, l’autenticitat i la banalització, les agressions al territori i la resiliència.

«No concebo la meva obra com una narrativa de pèrdua o denúncia, sinó com un procés de sedimentació en el que la identitat i la natura s’entrellacen en un equilibri complex», explica Eduardo Valiña.

Despois do incendio és un relat visual crític amb el medi que fa gala d’un fi sentit de la retranca, la cèlebre ironia gallega. L’artista interpel·la directament el públic a través d’imatges i instal·lacions que evoquen la ferida d’una terra sotmesa a l’explotació i als interessos econòmics. Mitjançant intervencions en l’espai natural, que després trasllada al context expositiu, l’artista documenta les tensions mediambientals resultants d’amenaces com la massificació del turisme o controvertits projectes industrials, com la gran fàbrica de cel·lulosa que es projecta a Palas de Rei.

En la seva primera antològica a Catalunya, Valiña ha estat comissariat per Freya Day dins del programa Cultura Verda. «Hem de reivindicar l’espai que ens dona identitat, en el meu cas la perifèria, abans que desaparegui», explica l’artista gallec, que en motiu de l’exposició a Mèdol ha creat una instal·lació que evoca aquest debat a l’entorn de Tarragona. L’artista va instal·lar un banc amb vistes al polígon petroquímic nord i va enregistrar a persones observant el paisatge a l’estil dels bancs que han fet populars els caçadors de selfies. El vídeo resultant es pot veure des d’avui a les Golfes de Casa Canals.