La 4a edició del Mou-te per l'Epilèpsia arribarà el pròxim diumenge 23 de març. Organitzat per l'Associació Si jo puc, tu també #epilep amb la col·laboració de l'Ajuntament de Tarragona, és un esdeveniment solidari obert a tota la ciutadania, tingui o no discapacitat, i el seu objectiu és donar visibilitat a l’epilèpsia i recaptar fons per a la investigació mèdica.

La cita, que començarà a les 10 hores, inclou una caminada i una cursa solidàries i inclusives de 5 quilòmetres, amb un recorregut des de la platja de l’Arrabassada fins a la platja del Miracle. Un cop al Miracle, es tornarà a la platja de l'Arrabassada on es podrà gaudir d'un ambient festiu amb música en directe de la mà de l'artista Dani Madrid. El circuit estarà adaptat per a tothom i enguany, com a novetat, s’ofereix una cursa infantil de 300 metres per als més petits i petites.

Les inscripcions encara estan obertes en aquest ENLLAÇ. La caminada i la cursa tenen un preu de 12 euros, la cursa infantil té un cost de 5 euros i també hi ha l'opció del dorsal zero que és de 10 euros. Tota la recaptació de la jornada es destinarà íntegrament a la recerca mèdica sobre l’epilèpsia.

Les primeres 600 persones inscrites a la cursa i a la caminada rebran una samarreta commemorativa. En acabar el circuit, tindrà lloc un lliurament de trofeus als tres primers corredors i corredores; i els infants que participin en la cursa de 300 metres rebran una medalla de record.

El Mou-te per l'Epilèpsia no és només una activitat esportiva, sinó també una jornada per fomentar la inclusió i la visibilitat d’aquesta malaltia, que afecta milers de persones.