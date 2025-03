Publicat per John Bugarin Creat: Actualitzat:

La Guàrdia Urbana de Tarragona (GUT) ha detingut l’autor de la crema de dos contenidors a la Part Baixa el passat 11 de febrer a la matinada. Els fets es van produir als carrers Sant Miquel i Comerç. La policia local va rebre, a les 4.57 h i a les 5.12 h, els avisos que hi havia dos incendis gairebé simultanis i molt propers entre ells.

Aquella mateixa nit, una patrulla de la Guàrdia Urbana i una altra dels Mossos d’Esquadra es van desplaçar fins al lloc i van identificar un home de 45 que estava a prop de la zona on s’havien cremat els contenidors i que semblava sospitós. Tot i això, no se li podia atribuir l’autoria dels fets. Els agents no van localitzar a ningú més en aquells carrers ni als voltants.

Delatat per les càmeres

Des de la policia tarragonina, es va considerar que les càmeres de videovigilància que hi ha instal·lades a la Part Baixa podrien haver enregistrat els fets i, per tant, es podria haver gravat l’autor dels incendis. Per aquest motiu, van iniciar els tràmits per a poder fer la visualització de les càmeres que hi ha a la zona.

La Unitat d’Investigació Bàsica (UIB) de la Guàrdia Urbana es va encarregar d’analitzar les imatges i va poder certificar que l’home que va ser identificat durant la nit dels incendis era l’autor dels fets. A través de les càmeres, van poder reconstruir el recorregut que va realitzar el detingut, que es desplaçava amb un patinet elèctric, des que es va ser enregistrar per primera vegada pels sistemes de videovigilància fins que va fugir un cop havia cremat el segon contenidor.

Els agents van aturar al presumpte autor i el van identificar a la plaça dels Carros. El detingut està acusat per dos delictes per danys, consistent en l’incendi intencionat de dos contenidors. Cal recordar que la reposició de cadascun d’aquests contenidors cremats costa al voltant de 2.500 euros.