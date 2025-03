Una perruquera tarragonina única catalana en participar a la Milan Fashion Week

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

L'excel·lència i la passió per la perruqueria han portat a Jordina Cusidó, propietària de La Saleta, a Tarragona, a fer el salt a l'élit de la moda internacional. Aquest cap de setmana, ha participat com a perruquera en una de les desfilades més exclusives de la Milan Fashion Week, pentinant les models de la reconeguda dissenyadora Barbara Rizzi.

Seleccionada per la seva trajectòria i professionalitat, Cusidó ha estat l'única perruquera de Catalunya que ha format part d'aquest prestigós esdeveniment, treballant de la mà de la marca de productes Nyce, de la qual és tècnica oficial. «Per una amant de la moda i la perruqueria com jo, poder estar a Milà, la ciutat de la moda per excel·lència, i pentinar models de primer nivell per dissenyadors d'alta gamma és un somni fet realitat», ha explicat emocionada.

Cusidó ha compartit backstage amb un equip de 12 professionals de tota Espanya, treballant colze a colze per crear els looks que han desfilat per la passarel·la. La seva trajectòria inclou altres esdeveniments de prestigi com els Premis Fígaro de Madrid, la Bridal Week de Barcelona i esdeveniments de referència a Londres, però assegura que formar part de la Milan Fashion Week ha estat un dels grans reptes i fites de la seva carrera.

Des de ben petita, Jordina Cusidó tenia clar que la seva vocació era la perruqueria. Va iniciar-se al sector treballant durant 12 anys a la perruqueria Miralls, on va adquirir una sòlida base tècnica i professional. Durant aquella etapa, no va deixar mai de formar-se, buscant constantment cursos per estar al dia en les últimes tendències.

Amb la voluntat d'oferir un servei integral, va cursar un màster en assessoria d'imatge al prestigiós centre Llongueras de Barcelona, una formació que li ha permès especialitzar-se en l'assessoria personalitzada per a clientes, núvies i fins i tot realitzar tallers d'imatge. Posteriorment, va treballar durant un any i mig a la perruqueria Enzo, a la Rambla de Tarragona, on va consolidar la seva experiència i clientela.

No obstant això, el seu gran somni sempre havia estat tenir el seu propi saló. Amb el suport de la seva germana, va fundar La Saleta, un espai de referència a Tarragona. El projecte va començar amb dues professionals i, després de 13 anys de dedicació i esforç, l'equip ha crescut fins a set especialistes en perruqueria i estètica.

Durant aquests anys, Jordina ha combinat la seva feina al saló amb formacions nacionals i internacionals, participació en desfilades i esdeveniments solidaris, així com col·laboracions amb projectes culturals locals, com la cura de la imatge dels gegants de la ciutat. Ha estat tècnica de la marca Label.m i actualment és tècnica oficial de Nyce, fet que li ha obert les portes a experiències tan exclusives com la Milan Fashion Week.

Amb una filosofia basada en l'aprenentatge continu, la innovació i la passió per l'ofici, Jordina Cusidó continua treballant per portar les últimes tendències a Tarragona. «Si vols, pots! Els somnis es fan realitat amb esforç, dedicació i passió», conclou la perruquera tarragonina, que torna de Milà carregada d'idees i inspiració per seguir creixent professionalment.