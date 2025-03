Publicat per Oriol Castro Creat: Actualitzat:

Les multes per conduir per sobre dels trenta quilòmetres hora en les zones no permeses han incrementat més d’un 40% a Tarragona en l’últim any. El 2023, la policia tarragonina va interposar 1.488 sancions, mentre que en l’any passat la xifra va ascendir fins a les 2.126.

Aquesta pujada és deguda a l’augment de controls de velocitat, segons expliquen des de la Urbana. «El control de velocitat és necessari per promoure i garantir un trànsit més segur, això vol dir més seguretat per als conductors, però també per als vianants», explica Manel Vázquez, Intendent Cap de la Guàrdia Urbana.

Al llarg de l’any, el cos policial porta a terme aquesta mena de controls en diferents punts de la ciutat. La Urbana té diferents punts estratègics que cobreixen tota la ciutat, els polígons també.

«És important fer aquests controls també per a conscienciar els conductors de la necessitat de respectar els límits de velocitat i per fomentar la convivència a la ciutat de vianants, ciclistes, motoristes, usuaris de VPM i de conductors de vehicles a motor», expressa Vázquez.

La Guàrdia Urbana també fa plans d’acció en zones on els mateixos veïns traslladen als policies que hi ha vehicles que no respecten la velocitat i posen en risc la seguretat de la ciutadania.

«Reduir la velocitat és clau perquè la ciutat sigui un espai més segur per als col·lectius més vulnerables, sobretot els vianants i els ciclistes. Circular a la velocitat adequada permet que el conductor tingui més capacitat de reacció davant d’un imprevist i pugui actuar amb més rapidesa per evitar un accident», diu l’Intendent Cap.

Des del 2020

El setembre del 2020 va entrar en funcionament el sistema anomenat Tarragona Ciutat 30. Cal recordar que aquell any, va ser el del confinament per la Covid i durant més de tres mesos no es van fer controls.

Es va modificar la part de l’ordenança de convivència que regula la circulació de tot tipus de vehicles per la ciutat amb el principal objectiu de situar a les persones en el centre de la planificació urbana i aconseguir una mobilitat urbana «sostenible, més segura i saludable».

«És important prendre consciència del perill que suposa no respectar les limitacions de velocitat, tant per a un mateix com per a la resta d’usuaris de la via pública i per això demanem sempre prudència i responsabilitat al volant», sentencia Vázquez.

Es calcula que reduir la velocitat de 50 km/h a 30 km/h disminueix cinc vegades la probabilitat de morir en cas d’atropellament. Les sancions per excedir la velocitat permesa oscil·len entre els 100 i els 600 euros, i la retirada de 0 a 6 punts, en funció de la gravetat de la infracció.