La meitat dels judicis de l'Audiència de Tarragona arriben a un acord, la majoria el mateix dia de la vista

El 50% dels judicis de l'Audiència de Tarragona assoleixen un acord. D'aquests, al voltant d'un 40%, s’acorden el mateix dia de la vista. El president de l’Audiència Provincial, Joan Perarnau, lamenta que les acusacions i les defenses no arribin a una conformitat abans, ja que suposaria un estalvi de recursos i de temps a l’Administració de Justícia.

L'organisme registra 1.000 assumptes penals a l'any, dels quals la secció segona en té uns 700 i la quarta uns 300. Això suposa que els judicis tardin entre dos i tres anys a celebrar-se. Davant d'aquestes xifres, Perarnau reclama la creació d’una nova sala penal. «El problema és que com que no hi ha pressupostos espanyols ni catalans, això no és possible», sosté.

En una entrevista a l'ACN, el president de l'Audiència de Tarragona explica que va elaborar un protocol de conformitat fa quatre anys que funciona «molt parcialment». De fet, lamenta que els advocats no intenten arribar a un acord fins que no veuen els seus clients asseguts al banc dels acusats. «Quan entren a sala és quan tenen les presses per arribar a un acord. Tenim moltíssimes conformitats, d'aquest 50%, molt probablement un 40% es fan el dia del judici i un 10% usen el protocol», concreta Perarnau.

Amb la celebració d'una vista de les parts -ministeri públic i defenses-, assegura, s'estalviarien citar els testimonis i mobilitzar recursos. «M'aniria de meravella que les conformitats es fessin a la vista prèvia, però a la pràctica, l'estratègia de les defenses és esgotar -el termini-, fins que no s'asseuen davant el tribunal», insisteix. Opina que aquesta estratègia d'esperar per part dels lletrats -davant la possibilitat de beneficiar-se d'atenuants en la sentència-, no sempre els és favorable.

25% dels judicis se suspenen

Les suspensions dels judicis són una altra de les raons per les quals s'endarrereix la celebració de les vistes. De mitjana, se suspenen entre un 25% i 30%. La suspensió es deu a la incompareixença dels acusats, de les víctimes, de testimonis o per malalties dels advocats o d'altres persones que hi participen. «Intentem salvar els judicis en altres dates, si el testimoni no ve perquè no pot, fem la continuació en quinze dies. Però, tot i això, estem suspenent entre un 25-30% de judicis», remarca. Amb tot, sosté, que es tracta d'una xifra «molt similar» a la resta Catalunya i Espanya: «no és un problema específic a Tarragona, ni a l'Audiència Provincial», especifica el president.

En un context amb judicis cada vegada amb més investigats i testimonis, suspendre els judicis provoca que les sales quedin buides setmanes senceres pel fet que no es poden reprogramar altres casos. «No podem posar nous assenyalaments en aquests dies perquè no hi ha temps material de citar advocats ni testimonis», lamenta. Segons Perarnau, l'oficina no té la capacitat de citar tan ràpidament i també assenyala que els lletrats no sempre tenen disponibilitat. Indica que tornar a citar a tothom suposa una feina de tres mesos o un any, en funció del cas. «Cada cop, tenim judicis amb més gent, més macrocauses. Això, ens complica moltíssim trobar la gent», reitera. A banda, assegura que molts dels processats són estrangers, fet que dificulta localitzar-los.

Un miler d'assumptes penals

A l'espera de la memòria anual de 2024, Perarnau indica que es registraran xifres similars a les de 2023, amb uns 900 casos pendents. La capacitat d'enjudiciament penal a l'Audiència és de 250 assumptes anuals. «Ens movem entre els 1.000 assumptes penals pendents, la secció segona en té més que la quarta», subratlla. En concret, la secció segona registra uns 700 i la quarta uns 300, per la qual cosa, la primera assenyala a tres anys vista i l'altra a dos anys. «Anem molt bé en matèria de resoldre recursos d'apel·lació, però molt malament en l'assenyalament de judicis nostres, castigats amb penes de presó superior a cinc anys», manifesta.

En els darrers anys, exceptuant els de pandèmia, s'han incrementat els judicis per assassinat o homicidis. En detall, s'ha registrat una mitjana d'uns quinze homicidis a l'any que comporta quinze jurats populars anualment. Alhora, ha canviat la tipologia dels delictes amb més persones implicades i amb organitzacions criminals. «Els judicis han passat de tenir 1 o 2 acusats a jutjar-ne 20 o 30», remarca Perarnau. A banda, també han crescut les causes en matèria d'agressió sexual -un 10%-, ja que amb el canvi de llei – amb l'eliminació de l'abús sexual per incloure-ho en l'agressió-, ha suposat que «bona part» dels casos que es jutjaven als penals, ara, es facin «pràcticament tots» a l'Audiència.

Nova secció penal

Des de fa temps, Perarnau demana la creació d'una nova secció penal per solucionar el retard crònic en la realització dels judicis. «Crear una nova sala penal seria ideal. El problema és que com que no hi ha pressupostos espanyols ni catalans, això no és possible», assevera. Amb tot, explica que des de principis d'any, han reforçat l'organisme amb dos dels cinc jutges d'adscripció territorial. Conjuntament amb un nou magistrat titular, configuren, de forma indirecta, una tercera sala d'enjudiciament. «L'Audiència Provincial de Tarragona, de facto, ha passat a tenir dues seccions penals a tres. Això ens permetrà incrementar el nombre de judicis que podem fer a l'any», assegura.

Els grans casos pendents: IQOXE, Innova i Inipro

El judici per l'explosió d'IQOXE no se celebrarà aquest any. Segons apunta el president de l'Audiència, la peça principal es podria jutjar l'any 2026. El novembre de 2024, el Jutjat d'Instrucció número 1 de Tarragona va dictar l'obertura del judici oral contra els tres directius en el moment de l'explosió, el 14 de gener de 2020. Amb tot, s'ha hagut de prorrogar la fase d'instrucció per la demanda civil de Repsol Química per la pèrdua de 50 milions d'euros arran de l'incident, ja que l'empresa no li va subministrar l'òxid d'etilè.

Després de cinc anys, Perarnau considera que és molt necessari jutjar els fets: «És una causa que per a mi és preferent i ha de ser preferent, no tenim temes econòmics, tenim tres morts, per tant, és una causa amb una sensibilitat especial». Pel que fa a les dues peces separades d'IQOXE, la mediambiental pels vessaments al mar, i la del reactor «clandestí», estan pendents de resoldre's els recursos d'apel·lació. «La peça principal és la que hem de tenir absoluta sensibilitat, les altres dues són Inipros o Innova, les podem fer en un temps raonable, sense cap mena de preferència», comenta.

En el cas d'Innova, també estan pendents de la nova data. Perarnau apunta que el judici podria celebrar-se a finals d'aquest any, si aconsegueixen «encabir-lo». L'Audiència va acordar ajornar-lo per la malaltia d'una de les persones que havia de participar en les sessions. El 6 de maig de 2024, s'havia de començar a jutjar la peça principal i la separada número 2, que investiga presumptes irregularitats en la construcció de l'hospital Sant Joan de Reus. Entre els acusats hi ha Josep Prat, exdirector del holding Innova; Carles Manté, exdirector del CatSalut; Lluís Miquel Pérez, exalcalde de Reus; o l'arquitecte Jorge Batesteza i dues societats.

També està pendent d'assenyalar-se el judici del cas Inipro, el qual investiga la presumpta trama de corrupció en què s'haurien desviat 276.157,31 euros de l'Institut Municipal de Serveis Socials de Tarragona (IMSST) al PSC. Entre les nou persones que s'asseuran al banc dels acusats, hi ha l'exalcalde de la ciutat, el socialista Josep Fèlix Ballesteros. «Portem tant retard que no ve de mig any, el sistema ha col·lapsat tant que perquè col·lapsi mig any més no em preocupa gens», afirma Perarnau.

Assenyala que aquest es podria celebrar a finals d'any o començaments de 2026. «Estem intentant que les dues – Innova i Inipro- sigui per a finals o principis anys», diu. Si ve afegeix: «IQOXE em fa perdre la son, les altres dues causes ja em van deixar de perdre'l, intentarem que la tercera secció les agafi i fer-ho tan ràpid dins del retard immens que portem», tanca.