L'espectacular alineació planetària que es viurà demà i no tornarà a passar fins al 2040

Aquest divendres, 28 de febrer de 2025, Tarragona serà testimoni d'un esdeveniment astronòmic excepcional: una alineació planetària que permetrà observar simultàniament set planetes del sistema solar. Aquest fenomen, conegut com a «desfilada planetària», no es repetirà fins l'any 2040.

Després de la posta de sol, els planetes Saturn, Mercuri, Neptú, Venus, Urà, Júpiter i Mart es disposaran en una línia diagonal al cel, creant una vista impressionant per als amants de l'astronomia. Tot i que sembla que els planetes estan alineats, aquesta és només una il·lusió òptica causada per les seves òrbites al voltant del Sol. Es tracta d'un espectacle que no implica cap risc per a la Terra.

Per a gaudir al màxim d'aquest fenomen excepcional, és recomanable buscar un lloc amb el mínim impacte lumínic i on es pugui distingir l'horitzó de forma clara. Així, espais com alguns espais allunyats de muntanya com La Musssara o l'Observatori Astronòmic de Prades són llocs ideals. A la ciutat de Tarragona, espais com la Platja Llarga o el Far de la Banya podrien ser bons punts per gaudir d'aquest fenomen. Tanmateix, la predicció meteorològica indica núvols que podrien dificultar l'observació d'aquest fenomen.