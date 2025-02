Les obres per a remodelar la plaça es van adjudicar a l’empresa Constècnia per poc més de 800.000 eurosGerard Martí

Publicat per John Bugarin

Semblava estar tot llest per a l’inici de les obres per a reformar la plaça de la Quinta Promoció, però els veïns del barri de Sant Pere i Sant Pau hauran d’esperar unes setmanes més.

El conseller d’Urbanisme de l’Ajuntament de Tarragona, Nacho García Latorre, ha explicat que els treballs estan en standby fins que el pàrquing soterrani sigui apuntalat.

Els tècnics municipals han determinat que és necessari assegurar l’estructura de l’aparcament perquè les màquines pesades puguin accedir a la plaça i executar la remodelació amb seguretat.

El consistori ja ha fet el requeriment a l’administrador de finques perquè faci les tasques pertinents al més aviat possible. Un cop finalitzin els treballs d’estintolament sota la plaça, hi haurà llum verda per procedir a la transformació de la Quinta Promoció, una intervenció reivindicada des de fa dècades pels residents de la zona.

«Fa més de vint anys que lluitem perquè es faci realitat», assegura Tomás Aparicio, veí de Sant Pere i Sant Pau i president de la comunitat de propietaris del pàrquing soterrani, qui lamenta que s’hagi d’allargar una mica més l’espera.

L’Ajuntament de Tarragona va adjudicar les obres, el passat 15 de novembre, a l’empresa Constècnia i, fa dues setmanes, es va publicar la formalització del contracte.

«Ens estranya que no s’hagin adonat fins ara que cal apuntalar l’aparcament», afirma Aparicio, qui explica que, fa un mes, va visitar el pàrquing acompanyat per «representants de l’Ajuntament i de l’empresa que farà la remodelació». En aquell moment, indica, no van esmentar res sobre la necessitat d’apuntalar l’espai.

Per tant, critica que no s’hagi previst amb temps i se’ls avisi ara, un cop acabats tots els tràmits per iniciar l’obra. Tot i això, Aparicio assegura que «mai hem posat cap problema i sempre hem estat disposats a col·laborar i posar totes les facilitats que podem».

En aquest sentit, assenyala que la comunitat de propietaris assumirà el cost de l’apuntalament perquè es pugui dur a terme la intervenció a sobre del pàrquing.

Igualment, considera que és «una excusa» de l’Ajuntament per retardar l’inici de la remodelació, perquè «podrien començar amb els treballs que no requereixin l’ús de la maquinària pesant». A més, no entén que una actuació així trigui vuit mesos a executar-se.

Aparicio apunta que, durant aquest temps, molts dels usuaris del pàrquing optaran de buscar-se un lloc alternatiu on estacionar, per a evitar possibles ensurts dins de l’aparcament que puguin malmetre els seus vehicles.

Renovar la pavimentació

El projecte de reforma que es durà a terme a la Quinta Promoció costarà 804.141,80 euros. Més enllà de generar un espai més verd o construir una zona de jocs infantils; el projecte inclou també la demolició de la pavimentació, jardineres i grades existents per poder retirar la impermeabilització actual i substituir-la per una nova.

Això ajudarà a solucionar els greus defectes que pateix la superfície de la plaça i afecten el pàrquing de sota amb humitats i despreniments.