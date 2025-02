Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

Uns 25 veïns de la Part Alta han assistit al ple de l'Ajuntament de Tarragona per donar suport a la moció que ha impulsat la Plataforma Som Part Alta, amb el suport d'ERC i ECP, per tal que «corregir el greuge causat als residents per les noves condicions municipals d'estacionament». La moció s'ha aprovat per unanimitat.

El govern municipal preveu fer canvis en les condicions d'estacionament de les zones verdes, un fet que als veïns els suposaria haver-se de desplaçar molt més lluny dels seus domicilis per estacionar els seus vehicles. Entre altres acords, la moció preveu convertir en zona verda les places del passeig de Sant Antoni -ara són blaves-, reobrir com a zona verda la finca de l'Hostal del Sol i reduir el preu del pàrquing Torroja a un euro el dia.

La portaveu del govern, Sandra Ramos, ha manifestat que «es pot rectificar i no passa res» i que «de la mà dels veïns» trobaran «millors opcions». Viñuales els ha agraït «el to i les formes» i ha avançat que la setmana que ve els demanaran una nova reunió «per explicar-los les solucions» i que les puguin treballar conjuntament.